ICONSPORT_252359_0010

OL : La piste Disasi abandonnée

OL22 déc. , 13:20
parCorentin Facy
1
En quête d’un défenseur central au mois de janvier, l’OL est intéressé par Axel Disasi. Mais le joueur de Chelsea est aussi courtisé en Italie, où plusieurs cadors de la Série A ont pris la température du dossier.
La vie sans Clinton Mata ni Moussa Niakhaté a démarré pour l’Olympique Lyonnais. Dimanche soir face à Saint Cyr Collonges, Paulo Fonseca a été contraint de s’adapter face aux absences de ses deux défenseurs centraux habituels, lesquels sont partis défendre les couleurs de l’Angola et du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations. Hans Hateboer et Ruben Kluivert étaient titulaires et si tout s’est plutôt bien passé contre la formation évoluant en Régional 1, ce duo n’apporte aucune garantie pour les matchs qui attendent l’OL en championnat à la reprise.
C’est la raison pour laquelle les dirigeants rhodaniens souhaitent recruter un joueur à ce poste lors du mercato hivernal. Le nom d’Axel Disasi est évoqué avec insistance depuis plusieurs jours. Mis au placard à Chelsea, l’international français plait aux dirigeants de l’OL, prêts à prendre le risque de le relancer malgré son temps de jeu inexistant depuis six mois.
Reste que selon les informations relayées par le site spécialisé AS Roma Live, la concurrence se fait de plus en plus nombreuse et menaçante dans ce dossier. En effet, la Roma a récemment manifesté son intérêt pour Axel Disasi et pourrait constituer une réelle menace pour l’Olympique Lyonnais. Un autre cador de Série A est sur le coup et cela peut paraître plus surprenant, il s’agit de la Juventus Turin. Un temps cité comme un club intéressé, l'AC Milan n'est en revanche pas séduit selon Fabrizio Romano.

La bataille fait rage pour Axel Disasi

Rome et la Juve eux, à l’instar de Lyon, sont intéressés par un prêt de l’ancien Monégasque afin de renforcer leur secteur défensif sans pour autant prendre de gros risque sur le plan financier. La voie semblait libre pour Lyon il y a encore quelques semaines mais entre temps, le profil d’Axel Disasi a visiblement retenu l’attention de nombreux clubs d’autant que le nom du défenseur tricolore a également circulé à Newcastle, à Wolverhampton, à Bournemouth ou encore à West Ham et à Galatasaray. C’est une grosse bataille qui attend donc l’OL, dans le cas où Matthieu Louis-Jean ferait de cette piste une priorité.

Lire aussi

Disasi à l'OL, c'est plus chaud que jamaisDisasi à l'OL, c'est plus chaud que jamais
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_278616_0097
OL

OL : Un journaliste de L'Equipe ridiculise trois joueurs de Lyon

ICONSPORT_277045_0027
PSG

Le PSG perd neuf points au classement et crie au scandale

ICONSPORT_272604_0138 (2)
PSG

Le PSG et le Real se battent pour une pépite de Ligue 1

ICONSPORT_276173_0115
Kylian Mbappé

« Le record de Mbappé, c’est du marketing », Daniel Riolo l'allume

Fil Info

22 déc. , 15:30
OL : Un journaliste de L'Equipe ridiculise trois joueurs de Lyon
22 déc. , 15:00
Le PSG perd neuf points au classement et crie au scandale
22 déc. , 14:30
Le PSG et le Real se battent pour une pépite de Ligue 1
22 déc. , 14:00
« Le record de Mbappé, c’est du marketing », Daniel Riolo l'allume
22 déc. , 13:40
Lille a un coup de foudre en Ligue 2, l'OM est jaloux
22 déc. , 13:00
PSG : L'agent de Vitinha inquiète Paris
22 déc. , 12:40
OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous
22 déc. , 12:20
OM : Un nouveau renfort en attaque, Marseille s'enflamme

Derniers commentaires

L'OL s'offre Abdelli, l’OM enrage déjà

pas en changeant tout les ans la moitier de l'effectif

OL : Endrick arrive à Lyon avec des bonus fous

Champion de France, champion d'Europe, champion du monde, avec le Ballon d'or, le ballon d'or Africain, le ballon d'or Asiatique, le prix Golden Boy dans nos rangs...on est vachement jaloux ouais ^^

OL : La piste Disasi abandonnée

Et dans quelques heures, Foot01 dira le contraire. ^^

L'OL s'offre Abdelli, l’OM enrage déjà

Mdr...

L’OM, ce n’est pas le PSG, Bayeux y croit

Oui, surtout que si le PSG est effectivement plus fort que l'OM, l'OM est une très bonne équipe qui va beaucoup les faire souffrir avec une forte possession de balle

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading