OL : La piste Disasi abandonnée

En quête d’un défenseur central au mois de janvier, l’OL est intéressé par Axel Disasi. Mais le joueur de Chelsea est aussi courtisé en Italie, où plusieurs cadors de la Série A ont pris la température du dossier.

La vie sans Clinton Mata ni Moussa Niakhaté a démarré pour l’Olympique Lyonnais. Dimanche soir face à Saint Cyr Collonges, Paulo Fonseca a été contraint de s’adapter face aux absences de ses deux défenseurs centraux habituels, lesquels sont partis défendre les couleurs de l’Angola et du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations. Hans Hateboer et Ruben Kluivert étaient titulaires et si tout s’est plutôt bien passé contre la formation évoluant en Régional 1, ce duo n’apporte aucune garantie pour les matchs qui attendent l’OL en championnat à la reprise.

C’est la raison pour laquelle les dirigeants rhodaniens souhaitent recruter un joueur à ce poste lors du mercato hivernal. Le nom d’Axel Disasi est évoqué avec insistance depuis plusieurs jours. Mis au placard à Chelsea, l’international français plait aux dirigeants de l’OL, prêts à prendre le risque de le relancer malgré son temps de jeu inexistant depuis six mois.

Reste que selon les informations relayées par le site spécialisé AS Roma Live, la concurrence se fait de plus en plus nombreuse et menaçante dans ce dossier. En effet, la Roma a récemment manifesté son intérêt pour Axel Disasi et pourrait constituer une réelle menace pour l’Olympique Lyonnais. Un autre cador de Série A est sur le coup et cela peut paraître plus surprenant, il s’agit de la Juventus Turin. Un temps cité comme un club intéressé, l'AC Milan n'est en revanche pas séduit selon Fabrizio Romano.

La bataille fait rage pour Axel Disasi

Rome et la Juve eux, à l’instar de Lyon, sont intéressés par un prêt de l’ancien Monégasque afin de renforcer leur secteur défensif sans pour autant prendre de gros risque sur le plan financier. La voie semblait libre pour Lyon il y a encore quelques semaines mais entre temps, le profil d’Axel Disasi a visiblement retenu l’attention de nombreux clubs d’autant que le nom du défenseur tricolore a également circulé à Newcastle, à Wolverhampton, à Bournemouth ou encore à West Ham et à Galatasaray. C’est une grosse bataille qui attend donc l’OL, dans le cas où Matthieu Louis-Jean ferait de cette piste une priorité.