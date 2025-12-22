OL : La piste Disasi abandonnée

pas en changeant tout les ans la moitier de l'effectif
Champion de France, champion d'Europe, champion du monde, avec le Ballon d'or, le ballon d'or Africain, le ballon d'or Asiatique, le prix Golden Boy dans nos rangs...on est vachement jaloux ouais ^^
Et dans quelques heures, Foot01 dira le contraire. ^^
Mdr...
Oui, surtout que si le PSG est effectivement plus fort que l'OM, l'OM est une très bonne équipe qui va beaucoup les faire souffrir avec une forte possession de balle
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
🚨 Axel Disasi will leave Chelsea in January with several clubs already on alert about his availability. Despite links with imminent AC Milan move, he’s been offered as option but no talks or concrete negotiations are taking place at this stage. 🎥🇮🇹 youtube.com/watch?v=G6HzcA…