John Textor

OL : La nouvelle déclaration fracassante de John Textor

OL10 mars , 18:30
parQuentin Mallet
Désormais très loin de l'Olympique Lyonnais après un été 2025 particulièrement chaud, John Textor reste une figure marquante de l'histoire récente des Gones. Si bien que ses activités avec Ares continuent de faire beaucoup de bruit.
Après un passage houleux devant la DNCG l'été dernier, John Textor a finalement préféré se mettre en retrait pour laisser des personnes visiblement plus compétentes, autant sur un plan sportif que financier, s'occuper de l'Olympique Lyonnais. Mais s'il tend à s'éloigner de la mémoire des supporters des Gones, l'ancien cow-boy de la Ligue 1 continue d'avoir un lien assez étroit avec le club à travers Ares, le fonds d'investissement à qui il a emprunté de l'argent au moment de racheter l'OL. Dans des déclarations publiées par UOL au Brésil, l'homme d'affaires américain nie toute guerre civile avec Ares, tire à vue sur les avocats et les attachés de presse, tout en laissant un mot au sujet des joueurs.

John Textor n'est pas en guerre

« Je ne suis pas en conflit avec Ares. J'essaie de racheter leurs parts (sic). Ils envisagent de racheter les miennes. C'est une négociation à l'amiable. La presse donne l'impression d'une guerre civile. Mais je suis en contact avec eux, j'ai des amis qui travaillent chez Ares. Il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup d'intérêts et beaucoup de négociations. Ce que vous voyez ressemble à une guerre civile parce que les avocats et les attachés de presse ont tendance à dire n'importe quoi. Mais j'entretiens une relation très directe et cordiale avec Ares. Nous avons des divergences d'opinions. Je veux racheter leurs parts, ils essaient de racheter les miennes en France.

Les joueurs ? Ils s'en fichent complètement. Ils vont sur le terrain et jouent au football. Tout le monde me pose des questions sur la situation actuelle. L'attention se porte actuellement sur les joueurs, qui doivent jouer, l'entraîneur, qui doit entraîner, et les propriétaires, qui doivent régler leurs problèmes en dehors du terrain », a lâché John Texor, toujours avec le tact qu'on lui connait bien désormais. Pour rappel, sa situation n'est pas meilleure à Botafogo, alors qu'il subit de plus en plus de pression de toute part.
