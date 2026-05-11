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Paulo Fonseca

OL : La célébration de Paulo Fonseca passe mal

OL11 mai , 17:30
parEric Bethsy
3
Malgré la défaite à Toulouse (2-1) dimanche, l’Olympique Lyonnais reste assuré de ne pas finir au-delà de la cinquième place de Ligue 1. C’est déjà une grande satisfaction pour l’entraîneur Paulo Fonseca, enthousiaste à l’idée de rejouer la Ligue Europa. Mais la réaction du Portugais ne fait pas l’unanimité.
L’Olympique Lyonnais fait partie des grands perdants de la 33e journée de Ligue 1. Pendant que le LOSC s’imposait à Monaco (1-0), l’équipe rhodanienne était battue à Toulouse et laissait les Dogues s’installer à la troisième place. La mauvaise opération n’a pas tant affecté Paulo Fonseca dans la mesure où les Gones, assurés de ne pas finir au-delà de la cinquième position, disputeront au moins la Ligue Europa la saison prochaine.

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« Aujourd'hui, nous avons garanti la Ligue Europa, c'est incroyable, s’est emballé le Portugais. On aura la possibilité d'être troisième, et ce serait un miracle. Après tout ce qui s'est passé, personne n'aurait pu imaginer que nous serions ici maintenant. Il nous reste un match, mais c'est incroyable ce qu'a fait l'équipe cette saison. » A croire que le risque de laisser filer un accès à la Ligue des Champions ne l’embête pas vraiment.
Rien à voir avec la frustration des supporters et de certains observateurs comme Patrick Chêne, surpris par le discours positif du technicien. « Très déçu par Fonseca, a réagi le journaliste sur X. Tu as la Ligue des Champions entre tes mains, tu perds à Toulouse et tu te réjouis d'être assuré de faire la Ligue Europe. T’es à l'Olympique Lyonnais, pas à... Rodez (je n'ai rien contre Rodez). Tu dois être ambitieux et te révolter contre cette défaite ! »
Les propos de Moussa Niakhaté correspondent davantage à son sentiment, le défenseur central étant en désaccord avec son coach. « Il y en a beaucoup qui disent "en début d'année on aurait signé". Oui, mais on n'est plus en début d'année, a lâché l’international sénégalais. On a mis les exigences tellement haut qu'aujourd'hui finir cinquième serait une déception. » Pour éviter ce scénario, un succès lors de la dernière journée face à Lens serait bienvenu.
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Derniers commentaires

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

3 fois finaliste quand meme !! Le jour où lyon aura 3 finale dans le pif toi et moi on sera sûrement crevé je pense au train ou vont les choses pour vous , cette année aurait pu être la bonne pour vous eh beh non le tonneau des danaides votre club jamais vous allez la faire cette putain de finale espèce de cloche

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

En faisant le keke bien planqué derrière ton téléphone et en t autopersuadant que t es une terreure ca marche mieux pour te faire respecter?

OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

Tkt moi je préfère le PARC a 60 000 plutôt d un stade de 80 000 a poissy

OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

????

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

En attendant depuis 30ans c est pas pour votre palmarès que vous etes connus en Europe. Et chaque fois que vous y foutez les pieds c est pour amuser la galerie. Un peu de sérieux stp

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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