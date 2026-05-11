OL : La célébration de Paulo Fonseca passe mal

Malgré la défaite à Toulouse (2-1) dimanche, l’Olympique Lyonnais reste assuré de ne pas finir au-delà de la cinquième place de Ligue 1. C’est déjà une grande satisfaction pour l’entraîneur Paulo Fonseca, enthousiaste à l’idée de rejouer la Ligue Europa. Mais la réaction du Portugais ne fait pas l’unanimité.

L’Olympique Lyonnais fait partie des grands perdants de la 33e journée de Ligue 1. Pendant que le LOSC s’imposait à Monaco (1-0), l’équipe rhodanienne était battue à Toulouse et laissait les Dogues s’installer à la troisième place. La mauvaise opération n’a pas tant affecté Paulo Fonseca dans la mesure où les Gones, assurés de ne pas finir au-delà de la cinquième position, disputeront au moins la Ligue Europa la saison prochaine.

Lire aussi OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

« Aujourd'hui, nous avons garanti la Ligue Europa, c'est incroyable, s’est emballé le Portugais. On aura la possibilité d'être troisième, et ce serait un miracle. Après tout ce qui s'est passé, personne n'aurait pu imaginer que nous serions ici maintenant. Il nous reste un match, mais c'est incroyable ce qu'a fait l'équipe cette saison. » A croire que le risque de laisser filer un accès à la Ligue des Champions ne l’embête pas vraiment.

Rien à voir avec la frustration des supporters et de certains observateurs comme Patrick Chêne, surpris par le discours positif du technicien. « Très déçu par Fonseca, a réagi le journaliste sur X. Tu as la Ligue des Champions entre tes mains, tu perds à Toulouse et tu te réjouis d'être assuré de faire la Ligue Europe. T’es à l'Olympique Lyonnais, pas à... Rodez (je n'ai rien contre Rodez). Tu dois être ambitieux et te révolter contre cette défaite ! »

Les propos de Moussa Niakhaté correspondent davantage à son sentiment, le défenseur central étant en désaccord avec son coach. « Il y en a beaucoup qui disent "en début d'année on aurait signé". Oui, mais on n'est plus en début d'année, a lâché l’international sénégalais. On a mis les exigences tellement haut qu'aujourd'hui finir cinquième serait une déception. » Pour éviter ce scénario, un succès lors de la dernière journée face à Lens serait bienvenu.