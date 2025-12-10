OM : Mason Greenwood reçoit des notes historiques

Auteur d'un doublé contre l'Union Saint-Gilloise, Mason Greenwood a sorti l'OM d'un sacré traquenard en Belgique. L'attaquant anglais de Marseille est considéré comme l'homme du match et reçoit des notes rares dans la presse.

A 24 ans, Mason Greenwood a déjà tout compris de l'ADN de l'Olympique de Marseille. Le joueur arrivé de Manchester United sait que les supporters phocéens se délectent des performances européennes d'un club qui a écrit sa légende sur la scène continentale. Alors, mardi soir, face à une formation belge qui a tout donné pour renverser l'OM, Greenwood a frappé fort et a signé un doublé qui finalement a contribué à la victoire et à la quasi-qualification de l'équipe de Roberto De Zerbi pour la suite de la Ligue des champions . De quoi valoir à l'attaquant anglais des louanges et des notes rarement vues dans sa carrière.

Greenwood envoie l'OM dans les étoiles

Il n'évolue pas au même poste, il n'a pas la même allure balle au pied, ni une carrure identique, mais Mason Greenwood avait quelque chose de Didier Drogba, mardi soir, sur la pelouse du Lotto Park d'Anderlecht (...) Avec un doublé et un geste subtil sur le but de Paixao, Greenwood a signé sa meilleure performance en C1 jusque-là, preuve de sa montée en puissance sur les deux derniers mois de compétition, où il a aussi marqué à huit reprises en Championnat », constate Baptiste Chaumier. Bien évidemment, le quotidien La Provence s'enflamme aussi pour celui qui a réussi à faire oublier, en partie, un passé nettement moins glorieux. Dans le quotidien L'Equipe , Mason Greenwood est noté 8 sur 10 et le quotidien sportif s'enthousiasme pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille, lequel est même comparé à Didier Drogba. «», constate Baptiste Chaumier. Bien évidemment, le quotidiens'enflamme aussi pour celui qui a réussi à faire oublier, en partie, un passé nettement moins glorieux.

Pour le média marseillais, Mason Greenwood obtient également une note de 8 sur 10 après son match contre l'Union Saint-Gilloise. « Avec 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs cette saison, le numéro 10 olympien a des statistiques de très haut niveau. Il est encore monté d’un cran depuis cet été (...) Plus impliqué, souvent très bon dans le jeu, meilleur buteur du championnat et sauveur de l’OM au Lotto Park, Mason Greenwood confirme tout son talent, sur le terrain », applaudit La Provence, qui estime que Greenwood est capable de changer le scénario d'un match à lui tout seul.