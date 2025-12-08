Kvara

TV : Athletic Bilbao - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue des Champions08 déc. , 7:10
parAlexis Rose
1
Bien installé dans le haut du classement de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va tenter de se rapprocher de la qualification du côté de Bilbao cette semaine.

Quelle heure pour Athletic Bilbao - PSG ?

Malgré une défaite contre le Bayern Munich début novembre, le club de la capitale française figure tout de même à la deuxième place du classement de la Ligue des Champions. Derrière Arsenal et aux côtés du Bayern, de l’Inter ou du Real Madrid, le PSG va donc tenter de conserver son rang à Bilbao. Cette rencontre contre l’Athletic se jouera ce mercredi 10 décembre à 21h00 au Stade San Mamés.

Sur quelle chaîne suivre Athletic Bilbao - PSG ?

Cette affiche entre Bilbao et le PSG, comptant pour la 6e journée de cette Ligue des Champions, sera diffusée sur sur Canal+.

Les compos probables de Athletic Bilbao - PSG :

Placé en dehors du Top 24, Bilbao ne fait pour l’instant pas partie des équipes qualifiées pour la phase finale de cette C1. Il faut dire que le bilan du club basque, avec une victoire, un nul et trois défaites, n’est pas le plus reluisant. Mais devant un public chaud bouillant comme face à l'Atlético de Madrid samedi en Liga (1-0), Bilbao va faire son maximum pour contrecarrer les plans du PSG. Pour ce match, Ernesto Valverde devra faire sans Alvarez, Egiluz, Izeta, Navarro, Prados Diaz, Sannadi, Inaki Williams.
La compo probable de l’Athletic Bilbao : Simon - Areso, Paredes, Laporte, Berchiche - Ruiz de Galarreta, Jauregizar - Berenguer, Sancet, Nico Williams - Guruzeta.
Vainqueur sortant de la Ligue des Champions, le PSG est bien parti pour finir dans le Top 8 de cette phase régulière. Deuxième avec 12 points, grâce à quatre victoires en cinq journées, Paris veut enfoncer le clou avant de jouer le Sporting et Newcastle en 2026. Lors de cette rencontre, Luis Enrique devra composer sans Beraldo, Doué, Hakimi, Hernandez ou Mendes.
La compo probable du PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Boly - Neves, Vitinha, Ruiz - Lee, Barcola, Kvaratskhelia.

Champions League

10 décembre 2025 à 21:00
Athletic Club
21:00
Paris Saint Germain
1
