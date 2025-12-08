TV : Athletic Bilbao - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

" Le ballon est rond pour tlm " : Et c'est là justement le point névralgique de notre discussion en fait : Met un Busquet ou un Tigana ou un Giresse ou un Pirlo face à nos bulldozer Bakayoko and co , et tu verras pour qui le ballon semble le plus rond. La 3F à misé sur le bulldozer face à un haut technicien. On a les résultats c'est une chose. Mais l'Espagne aussi en a. À la fin, à 2 sélections avec des résultats identiques, comment tu peux les différencier ? Par le style, la fluidité, la technique, les mouvements des joueurs... Et pour tout ça, c'est bien plus facile si tu es technique qu'un bulldozer...
Zidane sera le meilleur choix jusqu'au mois de juin ,puis KLOPP à coup sûr
Avec sur 11 joueurs, 11 Black, ce n'est pas de la représentation, c'est de la sur-représentation. Mais je te le redis je n'en veux pas aux joueurs. Ils ont été sélectionnés selon des caractéristiques qui correspondaient aux leurs. Y'a pas de problème. Mais la 3F ne peut pas le dire ouvertement pour ne pas froisser les autochtones européens qui de fait ne sont pas africains et parce qu'elle pourrait être possiblement amenée devant les tribunaux pour racisme (inversé). On a failli passer à côté d'un Kante et d'un Griezzman avec leur connerie, et je suis certain qu'on a dû en rater d'autres.
Il est un peu comme Dembélé il y a 2 ans
L.E sait les endurcir.il ne leur fait pas de cadeau mais leur donne leur chance en les faisant jouer.s'ils ne sont pas bêtes ils savent qu'ils sont dans le bon club pour progresser et réussir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
