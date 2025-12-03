ICONSPORT_271637_0111

OL : John Textor passe aux aveux

OL03 déc. , 13:40
parNathan Hanini
John Textor et Evangelos Marinakis, une amitié empoisonnée par des arrangements financiers mettant en péril la pérennité de certains clubs. L’Olympique Lyonnais en a fait les frais. Cette semaine l’Américain passe aux aveux.
À l’été 2024, les arrivées d’Orel Mangala et Moussa Niakhaté pour 55,3 millions d’euros cumulés en provenance de Nottingham Forest ont soulevé des interrogations. Le montant surélevé alors que l’Olympique Lyonnais traverse une période financière difficile trahit des relations entre John Textor et Evangelos Marinakis. Le club anglais grâce à ces ventes a pu passer le fair-play financier de la Premier League. L’Américain et le propriétaire de Nottingham sont amis dans la vie. Mais les arrangements financiers entre les deux hommes ont mis en péril des entités importantes. L'OL doit désormais en payer le prix.

Evangelos Marinakis et John Textor s’arrangent

À commencer par l’Olympique Lyonnais, le club rhodanien est désormais dans l’obligation de rembourser des sociétés d’affacturage (aux alentours de 100 millions d’euros) concernant cinq joueurs de Botafogo qui n’ont jamais porté le maillot du septuple champion de France. C’est notamment le cas d’Igor Jesus. Selon le journal l'Equipe, l'OL doit rembourser une première échéance de 41,5 millions pour le Brésilien évoluant désormais à Nottingham Forest (arrivée officiellement cet été pour 19 millions d’euros). En début de semaine, John Textor a été interrogé par un média brésilien sur sa relation avec Evangelos Marinakis. « Il arrive que le montant d'un transfert soit ajusté pour corriger un écart de valeur survenu dans le cadre de notre relation, et qui pourrait concerner un autre joueur », avoue-t-il. Une déclaration qui devrait plaire aux supporters de l’Olympique Lyonnais, mais également à ceux de Crystal Palace. Pour rappel, le club de Premier League a été relégué en Conférence League en lieu et place de Nottingham Forest à cause de la présence de John Textor à Lyon. 

Derniers commentaires

OL : John Textor passe aux aveux

Et nous ............ nous sommes passé d'un effectif de 475,5 M en 2022 à 180,75 M en 2025 et d'une dette de 253M a 517,9 m De plein d'actifs (LDC Arena ol accademie ...etc) a plus rien

OL : John Textor passe aux aveux

La fortune perso de Textor est de 250M

« Usant et navrant » : L'OM se fâche avec les pays africains

Je suis d'accord, la FIFA devrait autoriser le départ en sélection après les coupes européennes. Les championnats doivent s’accommoder ensuite de l'absence des joueurs. La CAN avec la Gold Cup sont les deux seules coupes continentales des nations à se jouer tout les 2 ans. Sauf que la Gold Cup se joue l'été et ne gène donc personne. Il serait mieux que la CAN se joue tout les 4 ans plutôt que tout les 2 ans. Sinon le cirque entre les clubs et les sélections continuera.

OL : John Textor passe aux aveux

AH oui , il a acheté des joueurs plus cher a Nottingham Forest car il leur a vendu des joueurs moins chers Les différence dans la poche merci Evangelos ça rembourse ce que je te devais

OL : John Textor passe aux aveux

Nous avons tous ete aveugles un gars qui rachete l OL 600M on croit revé bah non c est un magouilleur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

