OL : John Textor passe aux aveux

John Textor et Evangelos Marinakis, une amitié empoisonnée par des arrangements financiers mettant en péril la pérennité de certains clubs. L’Olympique Lyonnais en a fait les frais. Cette semaine l’Américain passe aux aveux.

À l’été 2024, les arrivées d’Orel Mangala et Moussa Niakhaté pour 55,3 millions d’euros cumulés en provenance de Nottingham Forest ont soulevé des interrogations. Le montant surélevé alors que l’Olympique Lyonnais traverse une période financière difficile trahit des relations entre John Textor et Evangelos Marinakis. Le club anglais grâce à ces ventes a pu passer le fair-play financier de la Premier League . L’Américain et le propriétaire de Nottingham sont amis dans la vie. Mais les arrangements financiers entre les deux hommes ont mis en péril des entités importantes. L'OL doit désormais en payer le prix.

Evangelos Marinakis et John Textor s’arrangent

À commencer par l’Olympique Lyonnais, le club rhodanien est désormais dans l’obligation de rembourser des sociétés d’affacturage (aux alentours de 100 millions d’euros) concernant cinq joueurs de Botafogo qui n’ont jamais porté le maillot du septuple champion de France. C’est notamment le cas d’Igor Jesus. Selon le journal l'Equipe, l'OL doit rembourser une première échéance de 41,5 millions pour le Brésilien évoluant désormais à Nottingham Forest (arrivée officiellement cet été pour 19 millions d’euros). En début de semaine, John Textor a été interrogé par un média brésilien sur sa relation avec Evangelos Marinakis. « Il arrive que le montant d'un transfert soit ajusté pour corriger un écart de valeur survenu dans le cadre de notre relation, et qui pourrait concerner un autre joueur », avoue-t-il. Une déclaration qui devrait plaire aux supporters de l’Olympique Lyonnais, mais également à ceux de Crystal Palace. Pour rappel, le club de Premier League a été relégué en Conférence League en lieu et place de Nottingham Forest à cause de la présence de John Textor à Lyon.