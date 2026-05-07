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Estéban Lepaul

Rennes : Estéban Lepaul annonce son prochain club

Rennes07 mai , 17:30
parQuentin Mallet
0
Meilleur buteur de Ligue 1 avec Rennes cette saison et objet de nombreuses convoitises, Estéban Lepaul était en conférence de presse ce jeudi en marge de la réception du Paris FC. L'occasion pour lui de révéler quelques indices sur son avenir.
Actuel leader au classement des meilleurs buteurs du championnat de France de Ligue 1 cette saison, Estéban Lepaul profite de la grave blessure de Joaquin Panichelli et de la grosse méforme de Mason Greenwood pour prendre le large. Avec 19 unités en 32 rencontres, l'attaquant du Stade Rennais file tout droit vers le titre de meilleur buteur en fin de saison. Une première pour un joueur n'évoluant pas au Paris Saint-Germain depuis 2014-2015 (Alexandre Lacazette avec l'OL). Au-delà de la fierté qu'il peut éprouver, il est surtout devenu une grosse attraction auprès des recruteurs des grands clubs européens. Présent en conférence de presse avant la réception du Paris FC (dimanche 10 mai, 21h00), l'ancien Angevin a fait une grande annonce sur son avenir.
E. Lepaul

E. Lepaul

FranceFrance Âge 26 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs32
Buts19
Passes décisives5
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Estéban Lepaul veut rester à Rennes

« Mon avenir, il sera rennais. Il y a des objectifs qui, j'espère, seront réalisés. Je pense que la prochaine étape pour moi, c'est de réaliser une saison complète avec un club qui joue l'Europe, donc ça coche parfaitement. Et le projet dans lequel je me suis inscrit également, tout colle pour rester rennais et faire une saison à 40 ou 42 matches. Je pense qu'il faut confirmer une saison européenne pour valider et montrer qu'on est capable de durer encore plus sur une saison en enchaînant les matches. Toutes les cases sont remplies en tout cas », a déclaré Estéban Lepaul, passé après Franck Haise devant les journalistes présents sur place.
Une chose est sûre : le natif d'Auxerre a la tête sur les épaules et ne veut pas griller les étapes. Sa carrière à un niveau professionnel est encore très fraîche malgré son âge (26 ans) et il compte bien ne pas gâcher sa progression en quittant le Stade Rennais, qui sera possiblement européen la saison prochaine.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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