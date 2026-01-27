ICONSPORT_283307_0077
OL : Govou fait son mea culpa

OL27 janv. , 22:40
parHadrien Rivayrand
L’OL est dans une excellente dynamique depuis quelques semaines. Endrick s’est en plus parfaitement adapté à sa nouvelle équipe, signant notamment un triplé ce dimanche sur la pelouse de Metz.
L’Olympique Lyonnais peut rêver en grand en ce début d’année 2026. Les Gones sont encore en lice dans toutes les compétitions et leur niveau de jeu force le respect. Ce dimanche à Metz, un joueur s’est particulièrement illustré : Endrick. Le prodige lyonnais a inscrit un triplé et montré toute l’étendue de son talent.
Prêté par le Real Madrid, le Brésilien semble marcher sur l’eau depuis son arrivée à l’OL, faisant taire de nombreuses critiques. Ce n’est pas Sidney Govou qui dira le contraire, lui qui n’était pas vraiment convaincu par le jeune joueur.

Endrick impressionne Govou 

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet donné son point de vue sur le joueur prêté par le Real Madrid : « Je remercie Endrick d’avoir levé rapidement tous les doutes que j’avais sur lui au début. C’est un sacré joueur, il me surprend. Il me fait penser à un joueur à l’ancienne. (...) Il va droit au but, il est puissant, il est très bon dans ses conduites de balle. C’est un drôle de joueur. Je ne suis pas sûr qu’il a un profil pour faire jouer les autres. Car il a un profil individualiste, il veut absolument marquer. Et il le fait bien. Certains le font mais ils agacent en faisant des gestes qui ne servent à rien. Mais lui non. Sa logique est d’aller marquer.
Sans lui, on disait que l’on allait faire une bonne saison, sans plus, que l’on allait être décroché de temps en temps. Avec lui, c’est autre chose ».

Endrick sera une nouvelle fois attendu le week-end prochain lors de la réception du LOSC en championnat. Un LOSC en grande difficulté, qui pourrait bien être la victime idéale pour l’international brésilien.
Depuis sa signature à l’OL, le natif de Taguatinga a déjà inscrit 4 buts en 3 matchs toutes compétitions confondues. De quoi forcément marquer les esprits.
