L'OM part en ritiro dans un lieu mythique

Opposé à Bruges en Ligue des champions mercredi, l'Olympique de Marseille démarre une séquence de matchs cruciaux sur trois compétitions. Pour favoriser la cohésion du groupe olympien, une mise au vert va être organisée à Clairefontaine cette semaine.

L' Olympique de Marseille joue une grande partie de son avenir dans les deux prochaines semaines. Les Phocéens doivent d'abord aller à Bruges pour valider leur qualification pour la suite de la Ligue des champions. En Ligue 1 , ils se déplaceront au Paris FC puis au PSG pour un classique plus important que jamais en haut de classement. Entre ces deux matchs de championnat, ils recevront Rennes en 8e de finale de la coupe de France. L'OM devra être au top de sa forme, ce qui n'est pas si évident avec un effectif en constante mutation.

L'OM s'installe à Clairefontaine

Heureusement, Roberto de Zerbi a la clé pour souder ses joueurs, cadres installés comme recrues récentes. A l'instar de la saison dernière, l'entraîneur italien mise sur le ritiro. C'est une mise au vert de plusieurs jours organisée loin de l'environnement habituel des joueurs à Marseille. L'OM sera en ritiro en fin de semaine, entre le déplacement en Belgique mercredi et le match contre le Paris FC à Jean-Bouin samedi (17h). Un stage qui aura lieu en région parisienne dans un endroit mythique du football français.

Selon RMC Sport, l'Olympique de Marseille va prendre ses quartiers à Clairefontaine. Le fief de l'Equipe de France et centre national du football français va accueillir une grosse délégation phocéenne. Tous les joueurs sans exception seront présents dans les Yvelines tout comme à Bruges juste avant. Cela concerne même les éléments non qualifiés en Ligue des champions.

L'OM disputera toutes ses séances d'entraînement sur les terrains de la FFF et Roberto de Zerbi tiendra sur place la conférence de presse d'avant PFC-Marseille (en visio). De quoi profiter d'installations sportives de grande qualité mais surtout de moments privilégiés pour accélérer l'intégration des recrues hivernales.