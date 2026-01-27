ICONSPORT_283252_0029

De Zerbi à l'OM, fin de contrat en 2039 ?

OM27 janv. , 22:00
parGuillaume Conte
Dragué en Angleterre, Roberto De Zerbi est pourtant vu par son président comme un entraineur capable de rester plus de 10 ans à l'OM.
En place à l’Olympique de Marseille depuis 18 mois, Roberto De Zerbi fait déjà l’objet de nombreuses rumeurs. Il possède encore un an et demi de contrat, mais son nom est murmuré avec insistance du côté de la Premier League. Que ce soit à Liverpool, Chelsea et surtout Manchester United, les cadors anglais l’ont mis en bonne place sur la liste des managers à contacter cet été. Et selon les informations de la presse anglaise, les agents de l’entraineur italien sont attentifs à ce qu’il se dit de l’autre côté de la Manche.

De Zerbi est désiré, Longoria le sait

Et dans le même temps, Roberto De Zerbi ne cesse d’envoyer des messages qui interpellent. L’irrégularité de son équipe le lasse clairement, tout comme les critiques de la presse française, pas loin d’être accusée de lui en vouloir personnellement car il est italien. De quoi préparer le terrain vers un départ à l’amiable en fin de saison, après deux ans ?
Ce n’est pas du tout ce qu’envisage Pablo Longoria, qui ne cesse de répéter à quel point il apprécie de travailler avec le technicien italien. Dans un entretien au Telegraph, le président de l’OM a fait savoir à quel point il comptait s’inscrire dans la durée avec De Zerbi. « Bien sûr. Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético de Madrid. Il est normal que les grands clubs cherchent à recruter Roberto. Quand on a un entraîneur de son calibre, il faut s’y attendre, car il s’agit de Roberto. Parallèlement, je dois jouer ma carte et partager le même enthousiasme pour l’avenir », a assuré le dirigeant espagnol de l’OM.
Un optimisme un peu forcé, mais qui démontre que la confiance en De Zerbi est toujours aussi forte à Marseille. Il n’est toutefois pas certain que le modèle de l’entraineur argentin en place depuis 15 ans à l’Atlético de Madrid, soit approché tant l’OM a l’habitude de changer d’entraîneur très régulièrement. Arrivé en 2024, De Zerbi serait donc toujours à la tête de l'OM en 2039, s'il devait suivre l'exemple d'El Cholo. Au minimum.
