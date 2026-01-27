OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Après le terrible accident de la route qui a tué sept supporters se rendant au match OL-PAOK jeudi soir, les ultras du club grec ne seront pas présents au Groupama Stadium.

La fête de jeudi soir est déjà gâchée pour l' Olympique Lyonnais et le PAOK Salonique. L'avant-match a été marqué par un terrible drame ce mardi avec un effroyable accident de la route survenu en Roumanie. Il a touché des supporters grecs qui faisaient le déplacement en France. Sept d'entre eux ont été tués sur le coup tandis que deux autres sont hospitalisés dans un état grave. L'OL prévoit déjà de rendre hommage aux victimes en marge de la rencontre jeudi soir. Les ultras du club grec vont aussi marquer le coup à leur manière.

Parcage fermé pour le PAOK

Selon le média grec Nova Sports, les supporters du PAOK ont pris la décision de ne pas entrer au Groupama Stadium jeudi soir. Le parcage visiteurs sera donc fermé pour ce dernier match de phase de ligue. Avant le drame, 2800 Grecs étaient attendus dans l'enceinte située à Décines. Une absence volontaire qui se veut être une marque de respect et de deuil pour les victimes de mardi. Les supporters grecs déjà arrivés à Lyon sont néanmoins invités à se recueillir en groupe devant le stade rhodanien.