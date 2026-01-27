ICONSPORT_274640_0025
Supporters du PAOK Salonique

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

OL27 janv. , 21:40
parMehdi Lunay
2
Après le terrible accident de la route qui a tué sept supporters se rendant au match OL-PAOK jeudi soir, les ultras du club grec ne seront pas présents au Groupama Stadium.
La fête de jeudi soir est déjà gâchée pour l'Olympique Lyonnais et le PAOK Salonique. L'avant-match a été marqué par un terrible drame ce mardi avec un effroyable accident de la route survenu en Roumanie. Il a touché des supporters grecs qui faisaient le déplacement en France. Sept d'entre eux ont été tués sur le coup tandis que deux autres sont hospitalisés dans un état grave. L'OL prévoit déjà de rendre hommage aux victimes en marge de la rencontre jeudi soir. Les ultras du club grec vont aussi marquer le coup à leur manière.

Parcage fermé pour le PAOK

Selon le média grec Nova Sports, les supporters du PAOK ont pris la décision de ne pas entrer au Groupama Stadium jeudi soir. Le parcage visiteurs sera donc fermé pour ce dernier match de phase de ligue. Avant le drame, 2800 Grecs étaient attendus dans l'enceinte située à Décines. Une absence volontaire qui se veut être une marque de respect et de deuil pour les victimes de mardi. Les supporters grecs déjà arrivés à Lyon sont néanmoins invités à se recueillir en groupe devant le stade rhodanien.
2
Derniers commentaires

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Courage aux familles le foot devrait etre une fete pas une journée aussi horrible

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Il est pas dans le groupe, il est propriétaire du groupe eagle, c'est pas la même chose

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Lyon appartient à eagle groupe et eagle groupe font appel à des investisseurs pour emprunter de l'argent,

OL : Textor est de retour, les Lyonnais sont furieux

Je viens de lire dans des articles brésiliens qu'hier Textor a démis de leurs fonctions les deux autres directeurs du board de EFH, nommés en octobre, Tseayo et Welch (le directeur indépendant qui remplaçait Wallon) comme une manœuvre stratégique visant à "obtenir un meilleur contrôle sur certains votes internes qui auront lieu en France dans les semaines à venir" ! Il faut espérer que Ares, Kang, Iconic et Conte ont les moyens de l'empêcher de nuire

OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Toutes mes condoléances aux familles et club que c’est triste 😢

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

