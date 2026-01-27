OL : Aucun supporter grec ne sera au Groupama Stadium

Courage aux familles le foot devrait etre une fete pas une journée aussi horrible
Il est pas dans le groupe, il est propriétaire du groupe eagle, c'est pas la même chose
Lyon appartient à eagle groupe et eagle groupe font appel à des investisseurs pour emprunter de l'argent,
Je viens de lire dans des articles brésiliens qu'hier Textor a démis de leurs fonctions les deux autres directeurs du board de EFH, nommés en octobre, Tseayo et Welch (le directeur indépendant qui remplaçait Wallon) comme une manœuvre stratégique visant à "obtenir un meilleur contrôle sur certains votes internes qui auront lieu en France dans les semaines à venir" ! Il faut espérer que Ares, Kang, Iconic et Conte ont les moyens de l'empêcher de nuire
Toutes mes condoléances aux familles et club que c’est triste 😢
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
🆕 𝗢𝗟 𝗩𝗦 𝗣𝗔𝗢𝗞 : 𝗣𝗔𝗥𝗖𝗔𝗚𝗘 𝗙𝗘𝗥𝗠𝗘́ 𝗔̀ 𝗟𝗬𝗢𝗡 La tribune visiteurs du Groupama Stadium restera fermée jeudi pour OL vs PAOK. Une décision prise par les supporters grecs eux-mêmes, en hommage aux victimes du tragique accident survenu en Roumanie. Dans ce
🆕 𝗢𝗟 𝗩𝗦 𝗣𝗔𝗢𝗞 : 𝟮 𝟴𝟬𝟬 𝗚𝗥𝗘𝗖𝗦 Près de 2 800 supporters du PAOK sont attendus en parcage pour pousser leur équipe, encore en course pour le top 8 et une qualification directe en huitièmes de finale. Une partie des fans arrivera dès la veille à Lyon, ce qui place