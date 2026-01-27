ICONSPORT_283479_0020

A quelle heure et sur quelle chaine suivre Bruges-OM

TV28 janv. , 00:00
parGuillaume Conte
L’OM joue sa place en Ligue des Champions ce mercredi soir au terme de la 8e et dernière journée de la phase de saison régulière.
Après la défaite à domicile contre Liverpool, l’OM a l’énorme avantage de garder son destin en mains. Il faudra pour cela faire un résultat positif à Bruges ce mercredi soir. Une victoire ou un nul permettront aux troupes de Roberto De Zerbi de voir plus loin dans cette compétition, pour la première fois depuis très longtemps.

Quelle chaine pour Bruges-OM ?

Si le multiplex sera diffusé sur la chaine premium de Canal+, le match entre Bruges et l’OM sera diffusé sur une autre chaine du groupe pour ceux qui veulent suivre uniquement le club olympien. La rencontre aura lieu ce mercredi 28 janvier à 21h et sera retransmise sur la chaine Canal+ Sport.
La chaine détentrice de tous les droits de la Ligue des Champions va en effet faire marcher ses différentes antennes de manière exceptionnelle ce mercredi soir. Le multiplex sera sur Canal+, tandis que le match du PSG face à Newcastle sera sur Canal+ Foot. L’OM sera donc sur Canal+ Sport tandis que le match de Monaco contre la Juventus sera disponible sur Canal+ Sport 360.
Des rendez-vous qui vont faire monter la pression, les trois clubs français ayant un enjeu important dans cette dernière journée de Ligue des Champions.

Champions League

28 janvier 2026 à 21:00
Club Brugge
21:00
Olympique Marseille
0
