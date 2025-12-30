ICONSPORT_266871_0044

OL : Fonseca veut Benjamin Dominguez à Lyon !

OL30 déc. , 12:20
parCorentin Facy
Très peu utilisé à Bologne depuis le début de la saison, l’ailier argentin Benjamin Dominguez est ciblé par l’OL en vue de ce mercato hivernal.
Après avoir obtenu le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, l’Olympique Lyonnais n’en a peut-être pas terminé avec son mercato dans le secteur offensif. Et pour cause, même si Malick Fofana et Ernest Nuamah vont revenir fin janvier, le club rhodanien ne serait pas contre l’idée de recruter un ailier supplémentaire pour la seconde partie de la saison. Paulo Fonseca a conscience des limites de certains de ses joueurs dans ce secteur de jeu (Karabec, Sulc, Ghezzal) et a notamment identifié une potentielle recrue en Série A.
Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OL apprécie beaucoup le profil de Benjamin Dominguez, ailier argentin de 22 ans, actuellement en difficulté à Bologne. L’ailier gauche, également capable de jouer sur le côté droit, peine à s’acclimater à la Série A depuis son transfert en provenance du club argentin de Gimnasia pour 4 millions d’euros en août 2024. Rarement titulaire cette saison, Benjamin Dominguez affiche un bilan faiblard avec 0 but et 1 passe décisive en 2025-2026.

L'OL apprécie Benjamin Dominguez 

Cela étant, Paulo Fonseca semble convaincu par le potentiel de l’ailier argentin de poche (1m72) et verrait d’un très bon oeil sa signature à l’Olympique Lyonnais d’ici la fin du mois de janvier. Reste que selon le journaliste turc, la concurrence sera rude pour les Gones dans ce dossier car River Plate en fait son plan B dans le cas où la piste Santino Andino, ciblé en priorité par le club argentin, viendrait à échouer. En Europe, un autre club est intéressé par Benjamin Dominguez, il s’agit de l’AS Roma.

Mais le club de la Louve s’est pour l’instant contenté d’observer le joueur et de prendre quelques renseignements, sans pour autant passer concrètement à l’action. Reste maintenant à voir si l’OL transmettra une offre ferme à Bologne dans les semaines à venir pour un éventuel prêt voire un transfert de Benjamin Dominguez, dont l’avenir ne semble en tout cas pas s’écrire à Bologne, où le joueur semble dans une impasse totale.
Derniers commentaires

OM : Deux joueurs pour 12 ME, c'est validé

Le joueur italien joue en 10 et on recherche un 10. Voilà pourquoi on parle aussi d Abdelli. Mais lui petite rester à Angers ou aller à Lyon...

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Il va moins jouer, mais il reste un joueur emblématique avec une mentalité exceptionnel .S'il veut devenir français et rester en France c'est qu'il aime Paris

OL : Lyon affronte un Monaco sans milieu de terrain

Dommage que le détenteur du trophée du retour de l année ne soit pas là!

PSG : Luis Campos a rencontré Lamine Yamal à Dubaï

Non on ne veut pas de cet abruti et de son père.Le PSG a construit un esprit et une équipe avec une très belle mentalité. Nous n'allons pas détruire l'esprit actuel en recrutant un branleur prétentieux imbu de lui même

PSG : Le Real Madrid prend une décision radicale pour Vitinha

100 millions et puis quoi encore? Le real n'a pas les moyens de s'offir Vitinha et lui est bien à Paris .il peut rester 10 ans et gagner d'autres LDC.Alors ne nous emmedez avec vos articles bidons

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

