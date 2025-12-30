OL : Fonseca veut Benjamin Dominguez à Lyon !

Très peu utilisé à Bologne depuis le début de la saison, l’ailier argentin Benjamin Dominguez est ciblé par l’OL en vue de ce mercato hivernal.

Après avoir obtenu le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, l’Olympique Lyonnais n’en a peut-être pas terminé avec son mercato dans le secteur offensif. Et pour cause, même si Malick Fofana et Ernest Nuamah vont revenir fin janvier, le club rhodanien ne serait pas contre l’idée de recruter un ailier supplémentaire pour la seconde partie de la saison. Paulo Fonseca a conscience des limites de certains de ses joueurs dans ce secteur de jeu (Karabec, Sulc, Ghezzal) et a notamment identifié une potentielle recrue en Série A.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OL apprécie beaucoup le profil de Benjamin Dominguez, ailier argentin de 22 ans, actuellement en difficulté à Bologne. L’ailier gauche, également capable de jouer sur le côté droit, peine à s’acclimater à la Série A depuis son transfert en provenance du club argentin de Gimnasia pour 4 millions d’euros en août 2024. Rarement titulaire cette saison, Benjamin Dominguez affiche un bilan faiblard avec 0 but et 1 passe décisive en 2025-2026.

L'OL apprécie Benjamin Dominguez

Cela étant, Paulo Fonseca semble convaincu par le potentiel de l’ailier argentin de poche (1m72) et verrait d’un très bon oeil sa signature à l’Olympique Lyonnais d’ici la fin du mois de janvier. Reste que selon le journaliste turc, la concurrence sera rude pour les Gones dans ce dossier car River Plate en fait son plan B dans le cas où la piste Santino Andino, ciblé en priorité par le club argentin, viendrait à échouer. En Europe, un autre club est intéressé par Benjamin Dominguez, il s’agit de l’AS Roma.

Mais le club de la Louve s’est pour l’instant contenté d’observer le joueur et de prendre quelques renseignements, sans pour autant passer concrètement à l’action. Reste maintenant à voir si l’OL transmettra une offre ferme à Bologne dans les semaines à venir pour un éventuel prêt voire un transfert de Benjamin Dominguez, dont l’avenir ne semble en tout cas pas s’écrire à Bologne, où le joueur semble dans une impasse totale.