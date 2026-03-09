OM : Rennes prêt à relancer un flop à 20 ME

ICONSPORT_270064_0445
Longtemps blessé en première partie de saison, Facundo Medina ne répond pas aux attentes depuis son arrivée l’été dernier. L’Olympique de Marseille devra néanmoins payer le montant de son transfert définitif, avant de s’en débarrasser dans la foulée ? C’est du moins le scénario envisagé par le Stade Rennais et son entraîneur Franck Haise.
Dans le flou, l’Olympique de Marseille peut difficilement préparer la saison prochaine. Les récents changements au sein de l’organigramme ont forcément perturbé les plans, sachant que le directeur du football Medhi Benatia, retenu par le propriétaire Frank McCourt après sa démission, a prévu de partir au terme de la saison. Et pour ne rien arranger, même s’ils ont récupéré la troisième place de Ligue 1 ce week-end, les Marseillais ne sont absolument pas certains de profiter des recettes de la Ligue des Champions la saison prochaine.
En cas d’échec, il ne serait pas étonnant d’assister à des départs inattendus. Au rayon des déceptions, Facundo Medina pourrait bien faire l’objet d’une réflexion. Rappelons que l’Olympique de Marseille l’avait recruté dans le cadre d’un prêt payant à 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire à 20 millions d’euros bonus compris. Compte tenu des performances mitigées du défenseur polyvalent, un tel investissement serait malvenu en cas de non-qualification pour la C1. Sa situation sera donc suivie avec attention du côté de Rennes, prévient Foot Mercato.

Encore un ex-Lensois à Rennes ?

D’après nos confrères, l’entraîneur des Rouge et Noir Franck Haise se verrait bien récupérer l’Argentin qu’il avait dirigé au Racing Club de Lens. Passer un coup de fil à la direction olympienne ne posera aucun problème au président Arnaud Pouille, lequel avait déjà négocié avec les dirigeants phocéens pour les arrivées de Valentin Rongier et de Quentin Merlin, quelques mois après le dossier Ismaël Koné. On sait aussi que l’ancien directeur général des Sang et Or a pris l’habitude de récupérer d’ex-Lensois comme Brice Samba, Seko Fofana et le Polonais Przemyslaw Frankowski.
F. Medina

F. Medina

ArgentinaArgentine Âge 26 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs9
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
