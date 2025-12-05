ol paulo fonseca doit faire un miracle iconsport 266388 0120 2 398331

OL : Fonseca s’est entraîné à gérer les arbitres français

OL05 déc. , 16:00
Sa suspension enfin terminée, Paulo Fonseca retrouvera son banc à l’occasion du déplacement à Lorient dimanche soir. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourra mettre en application son travail pour rester calme auprès des arbitres de Ligue 1.
Paulo Fonseca est enfin libéré. Pour avoir hurlé au visage de l’arbitre Benoît Millot le 2 mars dernier, lors d’un match remporté face à Brest (2-1), l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait écopé d’une suspension de neuf mois. Le Portugais, autorisé à retrouver le vestiaire depuis le mois de septembre, pourra suivre la rencontre à Lorient sur son banc. Un soulagement pour celui qui avait pris l’habitude de s’installer en tribunes à chaque journée de Ligue 1.
« Beaucoup de choses m’ont manqué pendant cette période, a confié le technicien. Le contact avec les joueurs dans le vestiaire était la principale difficulté, mais aussi être sur le banc et avoir un contact direct avec eux, pouvoir leur parler. La principale difficulté était d’être loin des joueurs dans le vestiaire. Avoir des émotions depuis le banc, c’est totalement différent. Quand nous sommes dans cette position, loin des joueurs, c’est différent. Ce ne sont pas seulement les buts, mais vraiment tous les moments. J’aime beaucoup regarder le match en tribune, je le ferai peut-être sur certains matchs, mais je préfère être sur le banc. »
Au bord du terrain, Paulo Fonseca pourra profiter de sa nouvelle proximité avec son groupe. « Je pense que ce qu’il s’est passé a contribué à souder le groupe, a-t-il expliqué. Je ne peux pas oublier un moment que j’ai vécu ici après cet incident. Quand nous avons joué contre Bucarest (en mars dernier), quand les joueurs ont marqué, ils sont venus célébrer avec moi sur le banc pour dire qu’ils étaient avec moi. C’était peut-être le plus beau moment de ma vie professionnelle, et je ne veux jamais l’oublier. » L’ancien coach du LOSC n’oubliera pas non plus son dérapage et promet de ne plus récidiver après un entraînement sur la scène européenne.
Un entraînement pour la Ligue 1
- Paulo Fonseca
« Je pense que si vous regardez les matchs de Ligue Europa, je suis resté sur le banc plus calme. C’était un entraînement pour la Ligue 1. Je suis expressif, je pense que c’est important, mais je veux être plus concentré sur notre équipe et pas sur les décisions de l’arbitre. Pour moi, ce qui est important, ce sont les personnes qui me connaissent. Elles savent que je suis quelqu’un de calme, émotif, mais je parle toujours d’équilibre émotionnel. J’essaye d’être émotionnellement équilibré. Je dois faire attention désormais, mais je serai la même personne », a annoncé Paulo Fonseca.
Derniers commentaires

CdF : L'OL s'est senti humilié

"PSG ne l'a pas laissé au Man en fev 2025". Ce n'était pas Le Mans, mais l'US Orléans en janvier 2024. Le PSG laisse toujours la recette aux clubs amateurs comme c'est la coutume, mais l'US Orléans a un statut "Professionnel" même s'il évolue en division inférieure. Par ailleurs, Paris a financé 50% des billets en parcage. Orléans avait fixé 60€ le prix par place pour les Parisiens.

CdF : L'OL s'est senti humilié

C'est possible mais n'en ai aucun souvenir , les seuls cas que j'ai trouvé sont : Reims ne l'a pas laissé a Bourgoin-Jallieu en fev 2025 PSG ne l'a pas laissé au Man en fev 2025 Rennes ne l'a pas laissé a Le Puy Foot en mars 2024 Nantes ne l'a pas laissé a Drancy en décembre 2024 Brest ne l'a pas laissé a Avranches en jan 2023 Nantes ne l'a pas laissé a Vire en 2023 Nîmes ne l'a pas laissé a Aubagne en 2021 l'OM ne l'a pas laissé a Trélissac en 2020 Nantes ne l'a pas laissé a Vitré en 2019 Mais bon ce n'est pas obligatoire seulement une coutume

OM : L'Arabie Saoudite fonce brutalement sur Balerdi

il voulait partir cet été , pas sur que ce soit pour l'AS. Apres tout depend du montant proposé, du salaire... Ca serait con de le perdre en plein milieu de saison, mais avec le retour de Medina et ses envies de départ, un belle somme pourrait permettre d'investir... J'aime Balerdi, cependant faut savoir vendre au bon moment. Apres tout ça reste très hypothétique

L'excuse de BeIN Sports ne tient pas, l'OL enrage

Peut être parce que les gens qui vont travailler vont être payés double.

L'OL en danger, l'imbroglio Ghezzal devant le TAS

t'as l'air de bien connaitre le foot toi dis donc, même mieux que les salariés des clubs pro. t'as raté ta carrière ? ligaments croisés non ? a cause de ça t'es devenu recruteur pour le fc grosmalin puis président du plouc fc. c'est dingue comme ta haine de lyon t'enlèves toute lucidité...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

