OL : Fonseca s’est entraîné à gérer les arbitres français

Sa suspension enfin terminée, Paulo Fonseca retrouvera son banc à l’occasion du déplacement à Lorient dimanche soir. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourra mettre en application son travail pour rester calme auprès des arbitres de Ligue 1.

Paulo Fonseca est enfin libéré. Pour avoir hurlé au visage de l’arbitre Benoît Millot le 2 mars dernier, lors d’un match remporté face à Brest (2-1), l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais avait écopé d’une suspension de neuf mois. Le Portugais, autorisé à retrouver le vestiaire depuis le mois de septembre, pourra suivre la rencontre à Lorient sur son banc. Un soulagement pour celui qui avait pris l’habitude de s’installer en tribunes à chaque journée de Ligue 1.

« Beaucoup de choses m’ont manqué pendant cette période, a confié le technicien. Le contact avec les joueurs dans le vestiaire était la principale difficulté, mais aussi être sur le banc et avoir un contact direct avec eux, pouvoir leur parler. La principale difficulté était d’être loin des joueurs dans le vestiaire. Avoir des émotions depuis le banc, c’est totalement différent. Quand nous sommes dans cette position, loin des joueurs, c’est différent. Ce ne sont pas seulement les buts, mais vraiment tous les moments. J’aime beaucoup regarder le match en tribune, je le ferai peut-être sur certains matchs, mais je préfère être sur le banc. »

Au bord du terrain, Paulo Fonseca pourra profiter de sa nouvelle proximité avec son groupe. « Je pense que ce qu’il s’est passé a contribué à souder le groupe, a-t-il expliqué. Je ne peux pas oublier un moment que j’ai vécu ici après cet incident. Quand nous avons joué contre Bucarest (en mars dernier), quand les joueurs ont marqué, ils sont venus célébrer avec moi sur le banc pour dire qu’ils étaient avec moi. C’était peut-être le plus beau moment de ma vie professionnelle, et je ne veux jamais l’oublier. » L’ancien coach du LOSC n’oubliera pas non plus son dérapage et promet de ne plus récidiver après un entraînement sur la scène européenne.

Un entraînement pour la Ligue 1 - Paulo Fonseca

« Je pense que si vous regardez les matchs de Ligue Europa, je suis resté sur le banc plus calme. C’était un entraînement pour la Ligue 1. Je suis expressif, je pense que c’est important, mais je veux être plus concentré sur notre équipe et pas sur les décisions de l’arbitre. Pour moi, ce qui est important, ce sont les personnes qui me connaissent. Elles savent que je suis quelqu’un de calme, émotif, mais je parle toujours d’équilibre émotionnel. J’essaye d’être émotionnellement équilibré. Je dois faire attention désormais, mais je serai la même personne », a annoncé Paulo Fonseca.