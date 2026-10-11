OL : Fonseca perd un titulaire, les nouvelles sont mauvaises

L’OL a perdu gros sur la pelouse du RC Lens, vendredi soir, en Ligue 1. En plus de la défaite, Loïs Openda est sorti blessé de cette rencontre dans le Nord.

L’ Olympique Lyonnais a logiquement été battu par le RC Lens, vendredi soir, en Ligue 1. Les Gones n’ont pas montré leur visage habituel et vont devoir rapidement rectifier le tir, alors que les matchs vont désormais s’enchaîner, aussi bien en Europe qu’en championnat. Il faudra également composer avec plusieurs absences, notamment celle de Loïs Openda, touché à la jambe droite après un contact avec Ismaëlo Ganiou. Et les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes pour l’international belge de 26 ans…

Openda fait paniquer l'OL

Selon les informations du Progrès, l’ancien joueur de la Juventus va en effet manquer au moins les deux prochaines rencontres de l’Olympique Lyonnais. Il ne sera donc pas de la partie face à Crystal Palace en Ligue Europa, ni contre l'OGC Nice en Ligue 1. Paulo Fonseca devra faire preuve d’ingéniosité pour compenser l’absence notable de Loïs Openda, qui était pourtant en grande forme avec les pensionnaires du Groupama Stadium ces dernières semaines.

D’autres joueurs pourraient ainsi bénéficier d’un temps de jeu plus important. À eux de saisir leur chance pour aider l’OL et faire oublier, le temps de quelques jours, un Openda efficace et parfaitement compatible avec les principes de jeu de son entraîneur portugais. Rémi Himbert, qui a perdu du crédit auprès du staff, pourrait notamment en profiter pour marquer des points.

Lire aussi OL : Le Progrès enrage contre Morton et Tolisso

Il reste désormais à espérer que la jambe droite de l’attaquant belge récupère rapidement et que son absence ne se prolonge pas au-delà de la durée annoncée. L’équilibre est fragile à Lyon et chaque détail comptera cette saison, alors que la concurrence reste féroce en Ligue 1 dans la course aux places européennes.