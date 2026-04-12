OL : Fonseca n'a pas les épaules, une catastrophe arrive

Face à Lorient, l'Olympique Lyonnais tentera de stopper sa série négative de 9 matchs sans succès toutes compétitions confondues. Une mauvaise passe de plus en plus imputée à Paulo Fonseca.

Pendant 6 mois, l' Olympique Lyonnais a offert l'une des belles histoires de la Ligue 1 . Proches de la Ligue 2 l'été dernier, les Gones étaient sur le podium du championnat et dominaient le classement en Ligue Europa. Toutefois, le rêve se transforme vraiment en cauchemar depuis février. Cela fait deux mois que l'OL n'a plus gagné, ayant quitté la C3 et la Coupe de France en quelques jours. A cette panne de résultats s'ajoute un jeu défaillant. Lyon peine à marquer des buts, à l'image de son match soporifique à Angers dimanche dernier.

Au printemps, Paulo Fonseca détruit tout

Le Onze Lyonnais n'est pas très optimiste pour l'OL. Pour lui, l'entraîneur lyonnais est en train de craquer mentalement comme l'illustre notamment sa Des difficultés expliquées par la fatigue, les nombreuses blessures en 2026 et... par Paulo Fonseca. Le Portugais ne trouve plus les solutions sur le plan tactique dans cette fin de saison. Une mauvaise habitude apportée du LOSC et déjà visible la saison passée. Très suivi sur Youtube, le créateur de contenusn'est pas très optimiste pour l'OL. Pour lui, l'entraîneur lyonnais est en train de craquer mentalement comme l'illustre notamment sa sortie négative sur Endrick dans la semaine écoulée

« Fonseca se trompe assez souvent sur les maux de l’équipe. Je trouve que d’un point de vue communication, il s’est perdu au fil des matchs. Et ce n’est pas non plus un hasard si le coach, au même moment en 24-25 et en 25-26, commence à perdre les pédales et à dérailler. Si ça arrivait une fois, on pourrait dire que ce sont les aléas du foot. Mais quand sur deux saisons, les mêmes ingrédients donnent lieu aux mêmes recettes. Quand les mêmes maux donnent lieu aux mêmes conséquences. C’est que le coach a en lui cet ADN-là, celui du coach qui perd son sang-froid », a t-il expliqué dans une vidéo.

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Pas simple pour Paulo Fonseca de redevenir serein avec les nouvelles blessures signalées dans son équipe, les problèmes financiers de l'OL, la lutte pour l'Europe et le programme copieux en Ligue 1 (PSG, Rennes et Lens notamment). Un succès sur Lorient ce dimanche soir serait la meilleure thérapie possible pour le Portugais.