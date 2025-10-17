OL : Fonseca lui promet du temps de jeu, mais plus tard

L’Olympique Lyonnais retrouve les pelouses de Ligue 1 ce samedi à 17h. Pour l’occasion, Paulo Fonseca était de passage en conférence de presse. Le technicien portugais s’est exprimé sur le temps de jeu de certains joueurs. Le jeune Téo Barišić devra encore patienter.

Avec un effectif réduit, l’Olympique Lyonnais continue de faire de la place à des jeunes joueurs de son centre de formation. Abandonnée sous John Textor, la jeunesse lyonnaise retrouve du temps de jeu avec Paulo Fonseca. Depuis le début de saison, les suiveurs du club rhodanien ont pu observer Khalis Merah ou encore Enzo Molebe. Mais certains observateurs attendent le jeune Téo Barišić . Le défenseur n’est pas encore apparu sur le rectangle vert de Ligue 1. Le technicien portugais privilégie la patience à la précipitation en ce moment.

Fonseca s’exprime sur le cas Téo Barišić

De passage en conférence de presse à l’occasion du déplacement à Nice ce week-end, Paulo Fonseca s’est exprimé sur le cas du jeune Téo Barišić. « Je pense que nous devons choisir le bon moment pour faire jouer les jeunes joueurs. Nous en avons lancé Mathys et Khalis. Par exemple pour Téo, il faut trouver le bon moment puisque Moussa et Clinton font un excellent début de saison et que nous avons Ruben aussi. Ça dépend également du moment du match, par exemple face à Salzbourg, on gagnait 2-0 et on a besoin d’un autre attaquant qui apportait autre chose donc on a lancé Enzo, » explique-t-il devant la presse.

Le jeune Téo Barišić aura peut-être l’opportunité de goûter à ses premières minutes en Ligue 1 lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Moussa Niakhaté et Clinton Mata seront absents et des places sont à prendre. Cependant, un nouveau concurrent va débarquer au sein de la défense lyonnaise en la personne de Hans Hateboer. Le jeune Téo Barišić devra faire sa place et prendre son mal en patience. L’OL peut également songer à prêter son joueur lors du prochain mercato pour lui offrir du temps de jeu.