ICONSPORT_272612_0089

OL : Fonseca lui promet du temps de jeu, mais plus tard

OL17 oct. , 13:00
parNathan Hanini
1
L’Olympique Lyonnais retrouve les pelouses de Ligue 1 ce samedi à 17h. Pour l’occasion, Paulo Fonseca était de passage en conférence de presse. Le technicien portugais s’est exprimé sur le temps de jeu de certains joueurs. Le jeune Téo Barišić devra encore patienter.
Avec un effectif réduit, l’Olympique Lyonnais continue de faire de la place à des jeunes joueurs de son centre de formation. Abandonnée sous John Textor, la jeunesse lyonnaise retrouve du temps de jeu avec Paulo Fonseca. Depuis le début de saison, les suiveurs du club rhodanien ont pu observer Khalis Merah ou encore Enzo Molebe. Mais certains observateurs attendent le jeune Téo Barišić. Le défenseur n’est pas encore apparu sur le rectangle vert de Ligue 1. Le technicien portugais privilégie la patience à la précipitation en ce moment.

Fonseca s’exprime sur le cas Téo Barišić

De passage en conférence de presse à l’occasion du déplacement à Nice ce week-end, Paulo Fonseca s’est exprimé sur le cas du jeune Téo Barišić. « Je pense que nous devons choisir le bon moment pour faire jouer les jeunes joueurs. Nous en avons lancé Mathys et Khalis. Par exemple pour Téo, il faut trouver le bon moment puisque Moussa et Clinton font un excellent début de saison et que nous avons Ruben aussi. Ça dépend également du moment du match, par exemple face à Salzbourg, on gagnait 2-0 et on a besoin d’un autre attaquant qui apportait autre chose donc on a lancé Enzo, » explique-t-il devant la presse.
Le jeune Téo Barišić aura peut-être l’opportunité de goûter à ses premières minutes en Ligue 1 lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Moussa Niakhaté et Clinton Mata seront absents et des places sont à prendre. Cependant, un nouveau concurrent va débarquer au sein de la défense lyonnaise en la personne de Hans Hateboer. Le jeune Téo Barišić devra faire sa place et prendre son mal en patience. L’OL peut également songer à prêter son joueur lors du prochain mercato pour lui offrir du temps de jeu. 
1
Articles Recommandés
wahi vaudra 100 me francfort prend les paris wahi 11 393217
Mercato

Mercato : La Ligue 1 s’arrache Elye Wahi

ICONSPORT_272971_0205
OL

Il craint le début de la fin pour l'OL

ICONSPORT_272416_0203 (1)
OM

OM-Le Havre : De Zerbi prépare une énorme surprise

sandro tonali suspendu toute la saison euro inclus icon 74306448 367161
PSG

Un milieu à 60 ME, le PSG appelle les Saoudiens

Fil Info

15:30
Mercato : La Ligue 1 s’arrache Elye Wahi
15:00
Il craint le début de la fin pour l'OL
14:30
OM-Le Havre : De Zerbi prépare une énorme surprise
14:00
Un milieu à 60 ME, le PSG appelle les Saoudiens
13:40
Il interdit de comparer l'OL à l'OM
13:20
Strasbourg : Le PSG ne leur fait pas peur
12:40
BeIN, Canal+ et la FFF, la théorie du complot de Daniel Riolo
12:20
OM : De Zerbi veut cet arrière droit à 2 ME en janvier !

Derniers commentaires

Mercato : La Ligue 1 s’arrache Elye Wahi

je pense que c est un bon joueur. peut etre qu avec Aubam avec lui l aurait aidé grandir. toujours de l espoir

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

Tout le monde ment sauf toi et tes comptes en bois RIRES Tes fuites et tes excuses rocambolesques pour te défiler en dit long sur ton ADN MORT DE RIRE

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

Essai de gagner un titre majeur cette annee ...depuis 15 ans tu attends. ..oui c est long

PSG : Dembélé sur le départ, la bombe de Walid Acherchour

il ne fera plus jamais une saison comme la derniere tout le monde le sait ultra realiste, voir plus. comme le but a Marseille ou celui a Arsenal qd il veut tirer au premier et ca part deuxieme petit filet. y a 1 an jour pour jour il tuait des pigeons.....

« Nous sommes proches du PSG », une recrue de l’OL s’enflamme

tkt. Johnny aussi. ;)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading