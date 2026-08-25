Son départ est acté, l'OL contacté en urgence

L'OL est encore très loin d'en avoir terminé avec son mercato. Steeve Kango pourrait notamment quitter le navire dans les prochains jours et rallier la Belgique.

L' Olympique Lyonnais doit gérer pas mal de choses d'ici la fin du mois d'août. Sur le plan sportif, les Gones doivent valider leur présence en Ligue des champions. En interne, la direction doit également équilibrer les comptes du club. Pas une mince affaire au vu de la situation actuelle. Cela passera donc par quelques sacrifices. Peu de joueurs peuvent être totalement sereins concernant leur avenir à l'OL. L'effectif de Paulo Fonseca compte en plus pas mal de talents qui attirent l'attention de certaines formations européennes. C'est notamment le cas du jeune Steeve Kango.

Kango vers un prêt en Belgique au mercato

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le latéral droit de l'OL pourrait en effet rebondir cette saison à Charleroi. Le club belge devrait prochainement approcher les Gones afin de trouver le meilleur accord possible. L'objectif est avant tout de prêter Kango afin de lui offrir du temps de jeu et de lui permettre d'acquérir de l'expérience au plus haut niveau. Paulo Fonseca ne compte pas forcément sur lui cette saison.

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Ce qui est certain, c'est que l'Olympique Lyonnais ne chômera pas d'ici la fin du mercato estival. Le club rhodanien doit alléger sa masse salariale afin de dégager suffisamment de liquidités et de rassurer la DNCG. L'OL pourrait notamment décider de sacrifier un élément important de son effectif, à savoir Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Pavel Šulc. Avant cela, les Gones auront une belle opportunité de valider leur présence en Ligue des champions ce mercredi, lors de la réception de Fenerbahçe au Groupama Stadium. Les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 but partout lors de la rencontre aller du côté d'Istanbul.