Son départ est acté, l'OL contacté en urgence
STEEVE KANGO

Son départ est acté, l'OL contacté en urgence

OL25 août , 11:00
parHadrien Rivayrand
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L'OL est encore très loin d'en avoir terminé avec son mercato. Steeve Kango pourrait notamment quitter le navire dans les prochains jours et rallier la Belgique.
L'Olympique Lyonnais doit gérer pas mal de choses d'ici la fin du mois d'août. Sur le plan sportif, les Gones doivent valider leur présence en Ligue des champions. En interne, la direction doit également équilibrer les comptes du club. Pas une mince affaire au vu de la situation actuelle. Cela passera donc par quelques sacrifices. Peu de joueurs peuvent être totalement sereins concernant leur avenir à l'OL. L'effectif de Paulo Fonseca compte en plus pas mal de talents qui attirent l'attention de certaines formations européennes. C'est notamment le cas du jeune Steeve Kango.

Kango vers un prêt en Belgique au mercato 

Selon les informations de Sacha Tavolieri, le latéral droit de l'OL pourrait en effet rebondir cette saison à Charleroi. Le club belge devrait prochainement approcher les Gones afin de trouver le meilleur accord possible. L'objectif est avant tout de prêter Kango afin de lui offrir du temps de jeu et de lui permettre d'acquérir de l'expérience au plus haut niveau. Paulo Fonseca ne compte pas forcément sur lui cette saison.

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Ce qui est certain, c'est que l'Olympique Lyonnais ne chômera pas d'ici la fin du mercato estival. Le club rhodanien doit alléger sa masse salariale afin de dégager suffisamment de liquidités et de rassurer la DNCG. L'OL pourrait notamment décider de sacrifier un élément important de son effectif, à savoir Malick Fofana, Ernest Nuamah ou encore Pavel Šulc. Avant cela, les Gones auront une belle opportunité de valider leur présence en Ligue des champions ce mercredi, lors de la réception de Fenerbahçe au Groupama Stadium. Les deux équipes s'étaient séparées sur le score de 1 but partout lors de la rencontre aller du côté d'Istanbul.
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Derniers commentaires

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

C'est pourtant ce qui est écrit juste en dessous : "l’entraîneur portugais souhaite faire venir un numéro neuf dans les derniers jours du mercato" "l’OL veut absolument un attaquant de surface au profil similaire à celui de Roman Yaremchuk, prêté dans la capitale des Gaules de janvier à mai dernier"

Son départ est acté, l'OL contacté en urgence

Certainement le mieux pour lui, qu'il nous revienne en pleine forme.

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

Arg, Ouedraogo a été pris pour palier un départ, et en l'état je préférais conserver Tagliafico histoire d'avoir un gars sûr défensivement parlant.

L'OL veut vendre Sulc ou Kluivert pour recruter un neuf

Dallinga ou Ajorque, ça me va.

Le PSG veut s'offrir le nouveau prodige lyonnais

@LeFoutreTranslucide Je te réponds vu que je suis le seul, il me semble, à avoir utiliser le terme "quota", mais j'ai l'impression que tu fais un mix dans ton commentaire. Ou alors j'ai rien compris ^^ Ce qui me faisait tiquer dans les réponses de Majin, c'est le fait que Kamara ou Diawara, et plus largement l'ensemble des titis du cru, étaient talentueux - et bien non - ... justifiant par les 4M payés pour Kamara, son "potentiel". Donc 2(titis) joueurs tout au plus, qui ont pu aller du PSG à l'OL sur plusieurs années, pas de quoi en faire une généralité. Diawara est venu libre, par ailleurs, à la fin de son contrat aspirant. Si talentueux et si convoité par son club formateur pour le conservé... La réalité de leur stratégie montre bien qu'ils préfèrent acheter des internationaux en sub 2 et 3 que de faire jouer leurs jeunes. C'est un choix calculé. Ca se comprend pour monter le curseur, de l'exigence de la performance au plus haut niveau, par une forte concurrence, mais faut pas se raconter de salades.

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