OL : Fofana met au défi les latéraux de Ligue 1

Après la victoire contre Angers (1-0) vendredi, Malick Fofana s’est confié sur la préparation individuelle de ses matchs. Peu importe la qualité de son adversaire direct, l’ailier de l’Olympique Lyonnais se dit certain de prendre le dessus.

Ce n’était pas forcément sa prestation la plus aboutie cette saison, mais l’Olympique Lyonnais a fait le nécessaire pour venir à bout d’Angers vendredi. Les hommes de Paulo Fonseca ont fait la différence en deuxième période grâce au but de Tanner Tessmann (65e). Un soulagement pour les coéquipiers de Malick Fofana après la défaite à Rennes (3-1) dimanche dernier.

« On est très contents, a réagi le Belge au micro de Ligue 1+. C’était très important de gagner pour nous et les supporters, ce n’était pas facile contre une équipe difficile. On devait montrer une réaction après Rennes. On n’a pas lâché. Ils ont bien protégé leur but. Je pense que la patience a fait la différence, on savait que ça allait être un bloc bas. On était soulagés de marquer. » Cette quatrième victoire en cinq journées de Ligue 1 confirme l’entame de saison prometteuse des Gones.

« Ça se passe très bien, on a une bonne dynamique de groupe. Tout le monde s’entend bien, tout le monde est content. Les recrues se sont bien intégrées, s’est réjoui Malick Fofana sans pour autant s’enflammer. Il faut rester humble et continuer à travailler. Il y a les premiers matchs de Ligue Europa qui arrivent, il faut continuer à travailler. » Mais lorsqu’il évoque les efforts à effectuer au quotidien, l’ailier de l’Olympique Lyonnais ne parle pas d’étudier son adversaire direct avant chaque match.

« Non, pas du tout. J’ai confiance en mes qualités, je ne les analyse pas », a osé l’ancien joueur de La Gantoise, certain de pouvoir prendre le dessus sur n’importe quel latéral du championnat. Il est vrai que sa percussion et son accélération font des dégâts chez les défenseurs, souvent contraints de commettre des fautes grossières pour l’arrêter. Exclu lors de l’Olympico (1-0), le Marseillais CJ Egan-Riley pourra confirmer.