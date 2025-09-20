l ol fait une proposition folle pour malick fofana iconsport 267556 0123 2 397815

OL : Fofana met au défi les latéraux de Ligue 1

OL20 sept. , 20:00
parEric Bethsy
Après la victoire contre Angers (1-0) vendredi, Malick Fofana s’est confié sur la préparation individuelle de ses matchs. Peu importe la qualité de son adversaire direct, l’ailier de l’Olympique Lyonnais se dit certain de prendre le dessus.
Ce n’était pas forcément sa prestation la plus aboutie cette saison, mais l’Olympique Lyonnais a fait le nécessaire pour venir à bout d’Angers vendredi. Les hommes de Paulo Fonseca ont fait la différence en deuxième période grâce au but de Tanner Tessmann (65e). Un soulagement pour les coéquipiers de Malick Fofana après la défaite à Rennes (3-1) dimanche dernier.

Lire aussi

OL : Fofana sur le départ en janvier, ça chauffe !OL : Fofana sur le départ en janvier, ça chauffe !
« On est très contents, a réagi le Belge au micro de Ligue 1+. C’était très important de gagner pour nous et les supporters, ce n’était pas facile contre une équipe difficile. On devait montrer une réaction après Rennes. On n’a pas lâché. Ils ont bien protégé leur but. Je pense que la patience a fait la différence, on savait que ça allait être un bloc bas. On était soulagés de marquer. » Cette quatrième victoire en cinq journées de Ligue 1 confirme l’entame de saison prometteuse des Gones.
« Ça se passe très bien, on a une bonne dynamique de groupe. Tout le monde s’entend bien, tout le monde est content. Les recrues se sont bien intégrées, s’est réjoui Malick Fofana sans pour autant s’enflammer. Il faut rester humble et continuer à travailler. Il y a les premiers matchs de Ligue Europa qui arrivent, il faut continuer à travailler. » Mais lorsqu’il évoque les efforts à effectuer au quotidien, l’ailier de l’Olympique Lyonnais ne parle pas d’étudier son adversaire direct avant chaque match.
« Non, pas du tout. J’ai confiance en mes qualités, je ne les analyse pas », a osé l’ancien joueur de La Gantoise, certain de pouvoir prendre le dessus sur n’importe quel latéral du championnat. Il est vrai que sa percussion et son accélération font des dégâts chez les défenseurs, souvent contraints de commettre des fautes grossières pour l’arrêter. Exclu lors de l’Olympico (1-0), le Marseillais CJ Egan-Riley pourra confirmer.
Derniers commentaires

OM-PSG : Luis Enrique renvoie Rulli à la plage

Allez avoue le que tu as maudis le site 🤣

Lens - Lille : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Festival de frappes loupées et buuuut absolument ridicule, quelle vitrine pour la FarmersLigue 😞🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Fofana met au défi les latéraux de Ligue 1

Exactement , normalement un ailier doit etre decesif c est sont rôle

OL : Fofana met au défi les latéraux de Ligue 1

Alors toi, tu as compris le foot.

Brest - Nice : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Les Pansbagnats c’est comme LaSM. La honte de la FarmersLigue … 😞🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
85221-178
7
O. Marseille
64202594
8
Lens
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Nice
65203-369
12
Angers SCO
55122-134
13
Brest
45113-2911
14
Nantes
45113-235
15
Le Havre
34103-257
16
Auxerre
34103-336
17
Lorient
34103-7512
18
Metz
14013-538

