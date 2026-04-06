OL : Florent Balmont veut du changement

Revenu au sein de l’Olympique Lyonnais pour prendre la tête du pôle U18-U19, Florent Balmont a profité du quart de finale de Coupe Gambardella contre le Stade Rennais pour soumettre un souhait à la direction du club rhodanien.

Eliminé de la Coupe Gambardella, l'Olympique Lyonnais a subi la loi d'un autre grand club français chez les jeunes : le Stade Rennais. La formation lyonnaise est dirigée depuis cet été par Florent Balmont. L’ancien joueur du LOSC a été formé du côté du Rhône. Double champion de France avec le club de la capitale des Gaules, l’ancien milieu de terrain profite de cette exposition et de sa renommée pour faire passer un message de poids à sa direction.

Balmont veut que le centre de formation se rapproche du groupe pro

Pendant ce passage, Florent Balmont a émis un souhait pour les jeunes pousses du septuple champion de France, celui de retrouver un centre d'entraînement à côté de celui du groupe professionnel. « On voyait les pros s’entraîner à côté, et ça donnait envie. Aujourd’hui, il y a plus de distance, et ça peut manquer. L’objectif, c’est de retrouver cette proximité et que les jeunes puissent voir les professionnels, s’en inspirer, et se projeter. C’est important pour leur motivation et leur progression vers le haut niveau, » a-t-il expliqué dans des propos retranscrits par le site Olympique et Lyonnais.com.

Une idée qui permettrait aux jeunes joueurs de côtoyer au plus près le plus haut niveau de manière quotidienne. Depuis la migration du centre d'entraînement à Décines en 2016, le lien entre l’académie et le groupe professionnel s’est affaibli. La formation lyonnaise profite cependant de cet exercice 2025/2026 pour retrouver des couleurs. Paulo Fonseca n’hésite pas à intégrer des jeunes joueurs cette saison dans un groupe lyonnais restreint par les obligations économiques.