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OL : Florent Balmont veut du changement

OL06 avr. , 11:00
parNathan Hanini
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Revenu au sein de l’Olympique Lyonnais pour prendre la tête du pôle U18-U19, Florent Balmont a profité du quart de finale de Coupe Gambardella contre le Stade Rennais pour soumettre un souhait à la direction du club rhodanien.
Eliminé de la Coupe Gambardella, l'Olympique Lyonnais a subi la loi d'un autre grand club français chez les jeunes : le Stade Rennais. La formation lyonnaise est dirigée depuis cet été par Florent Balmont. L’ancien joueur du LOSC a été formé du côté du Rhône. Double champion de France avec le club de la capitale des Gaules, l’ancien milieu de terrain profite de cette exposition et de sa renommée pour faire passer un message de poids à sa direction.

Balmont veut que le centre de formation se rapproche du groupe pro

Pendant ce passage, Florent Balmont a émis un souhait pour les jeunes pousses du septuple champion de France, celui de retrouver un centre d'entraînement à côté de celui du groupe professionnel. « On voyait les pros s’entraîner à côté, et ça donnait envie. Aujourd’hui, il y a plus de distance, et ça peut manquer. L’objectif, c’est de retrouver cette proximité et que les jeunes puissent voir les professionnels, s’en inspirer, et se projeter. C’est important pour leur motivation et leur progression vers le haut niveau, » a-t-il expliqué dans des propos retranscrits par le site Olympique et Lyonnais.com.
Une idée qui permettrait aux jeunes joueurs de côtoyer au plus près le plus haut niveau de manière quotidienne. Depuis la migration du centre d'entraînement à Décines en 2016, le lien entre l’académie et le groupe professionnel s’est affaibli. La formation lyonnaise profite cependant de cet exercice 2025/2026 pour retrouver des couleurs. Paulo Fonseca n’hésite pas à intégrer des jeunes joueurs cette saison dans un groupe lyonnais restreint par les obligations économiques.

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… ce qui constitue une circonstance aggravée aux yeux de la loi … Le Daubetel de Foutre01 s’est lui aussi aggravé… 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Depuis quand un Président de Club peut magouiller sans être inquiété. Bref... Nasser finira par payer. Le PSG... j'en suis moins sûr. Normal... il est protégé comme il avait été par Jacques Chirac à l'époque.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Non ! Le PSG n'a rien payé à l'époque... contrairement à l'OM et aux Girondins de Bordeaux qui ont pris très cher.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Tu oublies de dire que le PSG n'a pas été inquiété pour les arbitres et les matchs achetés. Jacques Chirac, le maire de Paris à l'époque, avait bien veillé à ce que le PSG ne soit pas inquiété.

PSG : La piste Camavinga revient à la Une

Ah oui... j'avais oublié ! J'avais oublié que pour tous les demeurés du PSG.... les autres sont des consanguins.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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