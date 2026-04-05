OL : Une ancienne pépite de Textor affole l'Europe

Les clubs européens en quête d'un latéral complet se tournent vers la Belgique et Genk. C'est là-bas qu'évolue Zakaria El Ouahdi, révélé au RWD Molenbeek de John Textor.

Latéral droit, Marocain, adroit devant les buts adverses et scruté par l'Europe entière. Cela ne décrit pas forcément qu'Achraf Hakimi en 2026. Cette description vaut aussi pour Zakaria El Ouahdi. Le joueur de 24 ans évolue à Genk en Belgique. Un club qu'il risque de quitter l'été prochain à l'issue d'une saison extrêmement solide. Le piston a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues, dont 4 en Ligue Europa où il a atteint les huitièmes de finale avec son équipe.

El Ouahdi suivi par l'Europe, l'OL enrage

Le joueur marocain présente le profil du latéral moderne. Appliqué défensivement, il accumule les courses entre les deux surfaces. Il est doté d'une excellente technique et d'une finition hors pair qui rendrait jaloux de nombreux attaquants. Avec un tel phénomène, la liste de ses prétendants est logiquement fournie. Le site Transferfeed évoque notamment un fort engouement en Angleterre. Newcastle se positionne en favori mais doit composer avec Everton et Crystal Palace.

Le PSV aux Pays-Bas est aussi cité tout comme les formations allemandes de Stuttgart et Wolfsburg. El Ouahdi est annoncé partant de Genk pour 15 millions d'euros. Une belle somme qui a de quoi faire enrager l' Olympique Lyonnais . En effet, le latéral marocain a évolué au RWD Molenbeek de 2021 à 2023. Propriété d'Eagle Football Group, le club bruxellois aurait pu servir de passerelle avec son partenaire rhodanien. Adepte des mouvements entre ses différentes équipes, John Textor n'a finalement jamais intégré Zakaria El Ouahdi à l' OL malgré les manques des Gones en défense.