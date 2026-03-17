Luis Enrique

PSG : Luis Enrique se fait cracher dessus par son ancien adjoint

PSG17 mars , 17:00
parHadrien Rivayrand
0
Avant de rejoindre les rangs du PSG, Luis Enrique a connu une expérience en tant que sélectionneur de l’Espagne. Et tout le monde n’en garde pas forcément un bon souvenir.
Luis Enrique a eu des expériences marquantes dans sa carrière. Comment ne pas citer son passage au Barça, sa prise en main de la sélection espagnole ou encore ses exploits avec le PSG ? Lors de son passage avec la Roja, il avait relancé l’équipe sans toutefois réussir à décrocher de trophées majeurs. Plusieurs tensions sont apparues entre lui et ses adjoints, ce qui n’a pas forcément été bénéfique pour l’Espagne.
L’ancien entraîneur adjoint de l’Espagne, Robert Moreno, a d’ailleurs brisé le silence ces dernières heures sur le « tsunami » qui a suivi son éviction très médiatisée par Luis Enrique.

Luis Enrique taillé en pièces 

Robert Moreno est un ancien proche de Luis Enrique, ayant été son adjoint à la Roma, au Celta Vigo et au Barça. Lors du décès de la fille de l’actuel entraîneur du PSG, il avait repris les rênes de l’équipe d’Espagne en attendant le retour de Luis Enrique. Moreno avait pourtant assuré la qualification de la Roja pour l’Euro 2020. Selon lui, la reprise en main de l’équipe par Luis Enrique ne s’est pas faite dans les règles de l’art avec des accusations injustes à son sujet.
Dans une interview accordée à l’émission El Camino de Mario, Moreno a notamment déclaré : « Je suis allé chez lui après le tragique décès de sa fille et je lui ai dit que ce que j’avais fait publiquement, j’allais le mener à bien. Il m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi, qu’il ne coacherait plus jamais avec moi. Ils ont essayé de me présenter comme un ogre, comme quelqu’un qui voulait rester à tout prix.
Des choses très laides ont été publiées, disant que je ne l’avais pas vu à ce moment-là, alors qu’en réalité, nous avions respecté tout ce qu’il nous avait demandé. Sur le plan personnel, ça a été très dur. »

Lire aussi

TV : Chelsea - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?TV : Chelsea - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Moreno a également ajouté que le point de non-retour avait été atteint lors de la conférence de presse de retour de Luis Enrique avec l'Espagne. Le technicien espagnol avait accusé son ancien adjoint de « manquer de loyauté » :
« Ma mère m’a appelé en pleurs, me demandant si tout ce que je disais était vrai, car elle ne comprenait pas . Je sais des choses, mais je ne vais pas les dire parce qu’on me les a rapportées par des tiers, et je veux respecter cela. Que chacun interprète comme il l’entend. J’ai réalisé que le récit est souvent bien plus fort que la vérité. »
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #1
V
D
V
N
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs25
V
Victoire18
M
Match nul3
D
Défaite4
Buts Marqués54
Buts Encaissés22

Matchs Récents

Tout afficher
11 mars 2026 à 21:00
Champions League
Paris Saint GermainParis Saint Germain
5
2
Match terminé
ChelseaChelsea
06 mars 2026 à 20:45
Ligue 1
Paris Saint GermainParis Saint Germain
1
3
Match terminé
MonacoMonaco

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
B. Barcola
29.

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant
Matchs22
Buts10
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
O. Dembélé
10.

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant
Matchs15
Buts8
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Reste à savoir si cette sortie provoquera une réaction de Luis Enrique, ou si ce dernier poursuivra sa route en l’ignorant, lui qui doit déjà gérer de nombreuses responsabilités avec son PSG.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282149_0002
PSG

PSG : Victime de Donnarumma, il parle enfin

ICONSPORT_362197_0013
PSG

Chelsea-PSG : Luis Enrique se prive de Désiré Doué

ICONSPORT_362197_0001
Ligue des Champions

Chelsea - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_362198_0016
Ligue des Champions

LdC : Manchester City - Real Madrid : les compos (21h sur Canal+ Sport)

Fil Info

17 mars , 20:00
PSG : Victime de Donnarumma, il parle enfin
17 mars , 19:55
Chelsea-PSG : Luis Enrique se prive de Désiré Doué
17 mars , 19:55
Chelsea - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)
17 mars , 19:49
LdC : Manchester City - Real Madrid : les compos (21h sur Canal+ Sport)
17 mars , 19:30
OM : Un été beaucoup plus fou que prévu pour Greenwood ?
17 mars , 19:00
Le Celta veut éliminer l'OL dans le plus grand respect
17 mars , 18:30
Chelsea éliminé par le PSG, Enzo Fernandez fait ses valises
17 mars , 18:00
McCourt refuse de vendre l'OM, c’est faux
17 mars , 17:59
Youth League : Vainqueur de Villarreal, le PSG verra le Final Four

Derniers commentaires

Le PSG lâche 120 millions d'euros pour la nouvelle star de la France

Nos attaquants actuels plus lui et on serait paré pour la saison prochaine

Le PSG annonce une mauvaise nouvelle à Akliouche

on fera sans lui

Chelsea éliminé par le PSG, Enzo Fernandez fait ses valises

Sergio, comme tes prédictions de la saisons dernières ?

Youth League : Vainqueur de Villarreal, le PSG verra le Final Four

bravo la jeunesse

Chelsea éliminé par le PSG, Enzo Fernandez fait ses valises

on va gagner 3 à 2

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading