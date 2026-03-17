PSG : Luis Enrique se fait cracher dessus par son ancien adjoint

Avant de rejoindre les rangs du PSG, Luis Enrique a connu une expérience en tant que sélectionneur de l’Espagne. Et tout le monde n’en garde pas forcément un bon souvenir.

Luis Enrique a eu des expériences marquantes dans sa carrière. Comment ne pas citer son passage au Barça, sa prise en main de la sélection espagnole ou encore ses exploits avec le PSG ? Lors de son passage avec la Roja, il avait relancé l’équipe sans toutefois réussir à décrocher de trophées majeurs. Plusieurs tensions sont apparues entre lui et ses adjoints, ce qui n’a pas forcément été bénéfique pour l’Espagne.

L’ancien entraîneur adjoint de l’Espagne, Robert Moreno, a d’ailleurs brisé le silence ces dernières heures sur le « tsunami » qui a suivi son éviction très médiatisée par Luis Enrique.

Luis Enrique taillé en pièces

Robert Moreno est un ancien proche de Luis Enrique, ayant été son adjoint à la Roma, au Celta Vigo et au Barça. Lors du décès de la fille de l’actuel entraîneur du PSG, il avait repris les rênes de l’équipe d’Espagne en attendant le retour de Luis Enrique. Moreno avait pourtant assuré la qualification de la Roja pour l’Euro 2020. Selon lui, la reprise en main de l’équipe par Luis Enrique ne s’est pas faite dans les règles de l’art avec des accusations injustes à son sujet.

Dans une interview accordée à l’émission El Camino de Mario, Moreno a notamment déclaré : « Je suis allé chez lui après le tragique décès de sa fille et je lui ai dit que ce que j’avais fait publiquement, j’allais le mener à bien. Il m’a dit qu’il ne comptait plus sur moi, qu’il ne coacherait plus jamais avec moi. Ils ont essayé de me présenter comme un ogre, comme quelqu’un qui voulait rester à tout prix.

Des choses très laides ont été publiées, disant que je ne l’avais pas vu à ce moment-là, alors qu’en réalité, nous avions respecté tout ce qu’il nous avait demandé. Sur le plan personnel, ça a été très dur. »

Moreno a également ajouté que le point de non-retour avait été atteint lors de la conférence de presse de retour de Luis Enrique avec l'Espagne. Le technicien espagnol avait accusé son ancien adjoint de « manquer de loyauté » :

« Ma mère m’a appelé en pleurs, me demandant si tout ce que je disais était vrai, car elle ne comprenait pas . Je sais des choses, mais je ne vais pas les dire parce qu’on me les a rapportées par des tiers, et je veux respecter cela. Que chacun interprète comme il l’entend. J’ai réalisé que le récit est souvent bien plus fort que la vérité. »

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Reste à savoir si cette sortie provoquera une réaction de Luis Enrique, ou si ce dernier poursuivra sa route en l’ignorant, lui qui doit déjà gérer de nombreuses responsabilités avec son PSG.