Openda de retour à Lens, ça sent l'affaire du siècle

Arrivé l'été dernier sur le gong en provenance du RB Leipzig, Loïs Openda devrait déjà quitter la Juventus à l'issue de la saison. Le RC Lens fait partie des clubs intéressés, mais son retour dans l'Artois ne se fera qu'à une certaine condition.

Après avoir vécu un véritable bras de fer avec le PSG pendant tout l'été dernier afin de récupérer Randal Kolo Muani, la Juventus s'est finalement résignée devant les exigences parisiennes et a opté pour Loïs Openda. Mais avec seulement 2 buts inscrits en 33 apparitions, le Belge ne fait plus du tout partie des plans de Luciano Spalletti et sera cédé lors du prochain mercato estival, une fois son obligation d'achat levée. L'occasion est grande pour le RC Lens , mais son retour dans son ancien club ne pourra se faire autrement que si la Juventus facilite son départ.

En effet, le transfert de Loïs Openda doit coûter 45 millions d'euros au total à la Juventus. Le club de la Vieille Dame n'a donc aucun intérêt à le céder pour beaucoup moins afin d'amortir les dégâts. Une somme que le RC Lens ne peut pas égaler, surtout dans le contexte actuel du football français. Résultat, il faudrait que les Sang et Or trouvent un accord pour un prêt avec option d'achat, explique Goal. Mais avant de parvenir à une telle hypothèse, les hommes de Pierre Sage doivent à tout prix se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti, même s'il manque encore 8 matchs de championnat à jouer.