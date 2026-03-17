ICONSPORT_283584_0262
Lois Openda

Openda de retour à Lens, ça sent l'affaire du siècle

Lens17 mars , 17:40
parQuentin Mallet
0
Arrivé l'été dernier sur le gong en provenance du RB Leipzig, Loïs Openda devrait déjà quitter la Juventus à l'issue de la saison. Le RC Lens fait partie des clubs intéressés, mais son retour dans l'Artois ne se fera qu'à une certaine condition.
Après avoir vécu un véritable bras de fer avec le PSG pendant tout l'été dernier afin de récupérer Randal Kolo Muani, la Juventus s'est finalement résignée devant les exigences parisiennes et a opté pour Loïs Openda. Mais avec seulement 2 buts inscrits en 33 apparitions, le Belge ne fait plus du tout partie des plans de Luciano Spalletti et sera cédé lors du prochain mercato estival, une fois son obligation d'achat levée. L'occasion est grande pour le RC Lens, mais son retour dans son ancien club ne pourra se faire autrement que si la Juventus facilite son départ.
En effet, le transfert de Loïs Openda doit coûter 45 millions d'euros au total à la Juventus. Le club de la Vieille Dame n'a donc aucun intérêt à le céder pour beaucoup moins afin d'amortir les dégâts. Une somme que le RC Lens ne peut pas égaler, surtout dans le contexte actuel du football français. Résultat, il faudrait que les Sang et Or trouvent un accord pour un prêt avec option d'achat, explique Goal. Mais avant de parvenir à une telle hypothèse, les hommes de Pierre Sage doivent à tout prix se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti, même s'il manque encore 8 matchs de championnat à jouer.
L. Openda

L. Openda

BelgiumBelgique Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

2025/2026
Matchs23
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282149_0002
PSG

PSG : Victime de Donnarumma, il parle enfin

ICONSPORT_362197_0013
PSG

Chelsea-PSG : Luis Enrique se prive de Désiré Doué

ICONSPORT_362197_0001
Ligue des Champions

Chelsea - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)

ICONSPORT_362198_0016
Ligue des Champions

LdC : Manchester City - Real Madrid : les compos (21h sur Canal+ Sport)

Fil Info

17 mars , 20:00
PSG : Victime de Donnarumma, il parle enfin
17 mars , 19:55
Chelsea-PSG : Luis Enrique se prive de Désiré Doué
17 mars , 19:55
Chelsea - PSG : les compos (21h sur Canal+Foot)
17 mars , 19:49
LdC : Manchester City - Real Madrid : les compos (21h sur Canal+ Sport)
17 mars , 19:30
OM : Un été beaucoup plus fou que prévu pour Greenwood ?
17 mars , 19:00
Le Celta veut éliminer l'OL dans le plus grand respect
17 mars , 18:30
Chelsea éliminé par le PSG, Enzo Fernandez fait ses valises
17 mars , 18:00
McCourt refuse de vendre l'OM, c’est faux
17 mars , 17:59
Youth League : Vainqueur de Villarreal, le PSG verra le Final Four

Derniers commentaires

Le PSG lâche 120 millions d'euros pour la nouvelle star de la France

Nos attaquants actuels plus lui et on serait paré pour la saison prochaine

Le PSG annonce une mauvaise nouvelle à Akliouche

on fera sans lui

Chelsea éliminé par le PSG, Enzo Fernandez fait ses valises

Sergio, comme tes prédictions de la saisons dernières ?

Youth League : Vainqueur de Villarreal, le PSG verra le Final Four

bravo la jeunesse

Chelsea éliminé par le PSG, Enzo Fernandez fait ses valises

on va gagner 3 à 2

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading