OL : Endrick s'écroule, le Real Madrid s'inquiète

Prêté par le Real Madrid à l'OL lors du dernier marché hivernal des transferts, Endrick connaît un vrai passage vide. Et si cela pénalise Lyon, les Merengue s'inquiètent de voir l'évolution de l'avant-centre brésilien maintenant qu'il a du temps de jeu.

Buteur jeudi contre le Celta Vigo, Endrick n'a pas vraiment brillé dimanche au Havre. L'avant-centre de 19 ans s'est acharné à vouloir tirer au but, mais sans aucune efficacité. Au moment où la hype Endrick commence à sérieusement baisser chez les supporters de l'Olympique Lyonnais, les prestations actuelles de l'attaquant international brésilien commencent à être regardées de plus en plus près par les dirigeants du Real Madrid. Car, en acceptant de prêter leur prodige à l'OL, les Merengue voulaient surtout savoir ce que ce dernier montre réellement ce qu'il valait sur la durée.

N'étant pas titulaire à Madrid, Endrick l'est devenu à Lyon. Et si ses performances ont été resplendissantes lorsqu'il est arrivé à Lyon, au point même d'être désigné joueur du mois en Ligue 1 dès le mois de janvier, depuis plusieurs matchs, Endrick n'y est plus. Selon Alvaro García Pérez-Aranda, journaliste du média El Debate , le Real Madrid se pose désormais des questions.

Endrick n'est plus décisif avec Lyon

Recruté pour 47,5 millions d'euros en juillet 2024 à Palmeiras, Endrick a longtemps été considéré comme un choix premium par Florentino Perez et les décideurs madrilènes. Et ses six buts et quatre passes décisives avec l'Olympique Lyonnais peuvent tout de même être vus comme des signaux positifs du côté de Bernabeu. Mais Madrid voit bien que sur la durée, Endrick s'essouffle très clairement et commence à vouloir être le sauveur de Lyon à lui tout seul.

« Tout cela met le Real Madrid en alerte maximale, conscient de l'importance pour son joueur – à l'avenir prometteur – d'acquérir de l'expérience durant ces six mois, où il joue deux fois par semaine, afin qu'il puisse retourner à Valdebebas la saison prochaine et devenir le remplaçant idéal de Mbappé, explique notre confrère espagnol, qui confirme que les dirigeants du Real sont en pleine réflexion. Endrick possède le plus précieux atout du football : les buts. Son club le sait, et c'est pourquoi il évalue actuellement sa gestion de la pression et sa capacité à obtenir une place dans l'effectif la saison prochaine. »