OL : Endrick sauvé par l'arbitre, Lille enrage

OL12 janv. , 11:20
parCorentin Facy
Titulaire pour sa première sous le maillot de l’OL, Endrick a fait forte impression. Buteur, l’attaquant brésilien est toutefois passé tout proche du carton rouge pour un sale geste sur Romain Perraud.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais attendaient les premiers pas d’Endrick avec impatience, ils n’ont pas été déçus. Aligné d’entrée par Paulo Fonseca à la pointe de l’attaque lyonnaise, le joueur prêté par le Real Madrid a livré une excellente performance à Lille. Buteur et très actif sur le front de l’attaque, l’ancienne star de Palmeiras a déjà fait très forte impression. Le bilan de son match aurait toutefois pu être bien différent puisqu’en deuxième période, Endrick s’est rendu coupable d’un sale geste sur Romain Perraud. Une vidéo tourne sur les réseaux sociaux, sur laquelle on voit clairement l’avant-centre de l’OL assener un coup de pied volontaire au défenseur du LOSC. Un geste qui n’a pas été sanctionné par Clément Turpin, ce qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters lillois sur X.
« Mais genre la il a rien pris ? », « Tout à fait …Endrick aurait dû être exclu …ou au moins avoir un jaune hier soir C’est un très bon joueur à priori mais très truqueur , à se rouler par terre plusieurs fois pour rien, un disciple de Neymar », « Bah non, c’est contre Lille donc évidemment il ne méritais pas rouge », « Il s'en sort très bien. Mais sans la var, il est passé a côté », « Le frérot il s’est trompé de sport il voulait faire un low kick pour déstabiliser » ou encore « Malin ! Il savait qu'il y avait pas de VAR » peut-on lire sur X, où les supporters du LOSC enragent face à ce geste resté impuni de la part d’Endrick.

Le Brésilien a échappé à la vigilance de Clément Turpin et a profité de l’absence du VAR lors de ce 16e de finale de la Coupe de France pour passer au travers des gouttes. Mais nul doute que dans le staff de Paulo Fonseca, on aura noté ce geste et on fera la morale au joueur prêté par le Real Madrid pour que cela ne se reproduise plus. Car un tel geste en Ligue 1 avec la VAR pourrait coûter cher à Endrick et à l’OL.
