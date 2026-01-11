ICONSPORT_282097_0090

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

OL11 janv. , 23:22
parGuillaume Conte
3
Endrick a frappé fort pour sa première. Sa réussite à Lille représente bien à quel point il se sent bien intégré à l'OL.
Dans la foulée de son premier but pour son premier match sous les couleurs de l’OL, Endrick s’est livré au micro de BeIN Sports sur sa prestation. Très heureux de retrouver les terrains, le Brésilien n’a pas hésité à dire tout le bien qu’il pensait de ses premiers pas à Lyon. Tout fonctionne parfaitement pour le joueur prêté par le Real Madrid, qui a l’air parfaitement à l’aise dans ce nouvel environnement.
Endrick a en tout cas bien fait comprendre que son utilisation et le système de jeu mis en place par l’OL lui convenaient parfaitement, tout comme la grande liberté que lui donnait Paulo Fonseca. « Je suis très heureux. Premier match, premier but. L’important, c’était la victoire et de passer. Je remercie Dieu. Très content de ce match. Mon adaptation se passe bien. Je parle anglais donc je peux parler et plaisanter avec toute l’équipe. Je me sens comme à la maison, je suis très heureux », a livré le Brésilien, avant d’expliquer aussi pourquoi il se plait autant à Lyon, qui lui rappelle le club qui l’a lancé au pays.
Le jeu de l'équipe me rappelle Palmeiras
- Endrick
« Le jeu de l’équipe me convient énormément. Ça me rappelle Palmeiras. En faux 9, je peux aider défensivement et offensivement. Je suis très libre. Je veux aider de la meilleur manière possible. J’espère pouvoir faire plus. Non je n’ai pas d’objectif de but. Je veux gagner et les buts viendront avec. Je veux aider l’équipe pour qu’elle gagne que ce soit par des passes décisives, des buts ou en défendant », a livré Endrick, qui a en tout cas réussi sa première avec l’OL.
3
