OL : Endrick sanctionné en fin de saison ?

Endrick est à l'image de l'Olympique Lyonnais. La réussite est partie et le Brésilien fait parfois de la peine à voir, à l'image de son dernier match contre Angers. De quoi le priver de la Coupe du monde ?

Endrick et Carlo Ancelotti se connaissent bien. A son arrivée au Real Madrid, le jeune brésilien avait déjà l’entraineur italien sous ses ordres, et cela ne s’est pas bien passé. Nul doute que l’attaquant n’a pas sauté de joie en apprenant que le « Mister » avait été nommé sélectionneur de la Seleçao pour la Coupe du monde 2026. Mais grâce à son départ en prêt du Real Madrid et ses premiers pas réussis à l’Olympique Lyonnais , Endrick a profité des forfaits et des méformes (Rodrygo et Neymar notamment) pour retrouver sa place en équipe nationale. Il a même été convaincant lors du match amical de gala face à la Croatie la semaine dernière.

Ancelotti hésite pour Endrick, et pour Neymar

Mais rien n’est encore joué car la concurrence est rude au Brésil en attaque. Et surtout, Endrick est beaucoup moins en forme ces derniers temps. Un peu perdu sur le terrain, il a traversé le match à Angers tel un fantôme dimanche dernier, et n’a plus marqué en Ligue 1 depuis le match contre Metz à la fin du mois de janvier tout de même.

Selon le journal espagnol Sport, bien évidemment que Carlo Ancelotti suit les performances d’Endrick avec l’OL. Le jeune attaquant formé à Palmeiras a eu un mal fou à convaincre l’entraîneur italien de le prendre pour les matchs du mois de mars, et la moindre méforme prolongée pourrait le priver de Coupe du monde. Surtout si l’entraineur italien juge qu’Endrick n’apportera pas beaucoup à la Seleçao dans une compétition où il faut être en forme et dans une bonne dynamique pour peser en sortant du banc.

Surtout que, derrière ces hésitations dans la liste du Brésil, se trouve la grande question du retour de Neymar, qui peine à retrouver la grande forme avec Santos, mais tellement voulu par le peuple brésilien que Carlo Ancelotti va avoir beaucoup de mal à s’en passer. Et cela pourrait coûter une place en attaque. Le Lyonnais est visé s’il ne se réveille pas sérieusement.