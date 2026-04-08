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OL : Endrick sanctionné en fin de saison ?

OL08 avr. , 8:40
parGuillaume Conte
9
Endrick est à l'image de l'Olympique Lyonnais. La réussite est partie et le Brésilien fait parfois de la peine à voir, à l'image de son dernier match contre Angers. De quoi le priver de la Coupe du monde ?
Endrick et Carlo Ancelotti se connaissent bien. A son arrivée au Real Madrid, le jeune brésilien avait déjà l’entraineur italien sous ses ordres, et cela ne s’est pas bien passé. Nul doute que l’attaquant n’a pas sauté de joie en apprenant que le « Mister » avait été nommé sélectionneur de la Seleçao pour la Coupe du monde 2026. Mais grâce à son départ en prêt du Real Madrid et ses premiers pas réussis à l’Olympique Lyonnais, Endrick a profité des forfaits et des méformes (Rodrygo et Neymar notamment) pour retrouver sa place en équipe nationale. Il a même été convaincant lors du match amical de gala face à la Croatie la semaine dernière.

Ancelotti hésite pour Endrick, et pour Neymar

Mais rien n’est encore joué car la concurrence est rude au Brésil en attaque. Et surtout, Endrick est beaucoup moins en forme ces derniers temps. Un peu perdu sur le terrain, il a traversé le match à Angers tel un fantôme dimanche dernier, et n’a plus marqué en Ligue 1 depuis le match contre Metz à la fin du mois de janvier tout de même.
Selon le journal espagnol Sport, bien évidemment que Carlo Ancelotti suit les performances d’Endrick avec l’OL. Le jeune attaquant formé à Palmeiras a eu un mal fou à convaincre l’entraîneur italien de le prendre pour les matchs du mois de mars, et la moindre méforme prolongée pourrait le priver de Coupe du monde. Surtout si l’entraineur italien juge qu’Endrick n’apportera pas beaucoup à la Seleçao dans une compétition où il faut être en forme et dans une bonne dynamique pour peser en sortant du banc.
Surtout que, derrière ces hésitations dans la liste du Brésil, se trouve la grande question du retour de Neymar, qui peine à retrouver la grande forme avec Santos, mais tellement voulu par le peuple brésilien que Carlo Ancelotti va avoir beaucoup de mal à s’en passer. Et cela pourrait coûter une place en attaque. Le Lyonnais est visé s’il ne se réveille pas sérieusement.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs10
Buts3
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
9
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oui ben c'est pas une gloire d'aimer LFI en tout cas

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

dani olmo n'est pas le grand joueur que tu penses la marche barca etait trop haute il vient de leipzig! pour dire olmo a de l'ambition ? tu le connais personnellement

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

Et est-ce-que Olmo sera tenté par l'énorme OM ?

OL : Endrick sanctionné en fin de saison ?

ca peut pas etre le pire recrutement meme si il marche ds tout les cas! il a apporter plus que satriano

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

On est le 8 avril les gars, les poissons d'avril c'est le 1er !!! Dani Olmo a l'OM... Un tel joueur ne voudra jamais signer a l'OM faut être réaliste... Tu vas lui vendre quoi? Aucun titre en 10 ans, éliminé en phase de poule de LDC... Olmo a de l'ambition donc même pas en rêve 🤣😂🤣 L'OM doit se reconstruire une crédibilité sur la scène française et internationale, ensuite l'OM pourra rêver de "grand" joueur qui ne sont pas trentenaires ou black listés...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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