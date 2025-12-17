La C1 ou la catastrophe, l'OM est dans le rouge

Sans même connaître les résultats de la saison, l’Olympique de Marseille s’attend déjà à terminer l’exercice avec un déficit important. Le club phocéen s’est habitué à un certain train de vie qui rend indispensable une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. De quoi mettre une sacrée pression sur les épaules du coach Roberto De Zerbi.

Pas de mystère pour Frank McCourt. Une fois de plus, le propriétaire de l’Olympique de Marseille devra mettre la main à la poche au terme de la saison. D’après L’Equipe, le club phocéen s’attend déjà à terminer l’exercice avec un déficit estimé aux alentours de 37 millions d’euros, soit un montant proche des 39 millions d’euros en négatif de l’année dernière. C’est devenu une habitude pour l’Américain qui avait dû injecter 94,5 millions d’euros l’été dernier. Il faut dire que le pensionnaire du Vélodrome s’est habitué à un certain train de vie.

La C1 vitale pour l'OM

Nos confrères soulignent l’augmentation de la masse salariale ces dernières années, la nette hausse des commissions données aux agents ou encore les dépenses nécessaires pour le projet autour de stade mené par le directeur général Alessandro Antonello. Avec tout ça, l’Olympique de Marseille a impérativement besoin des recettes de la Ligue des Champions. Celles qui, grâce à son parcours cette saison, lui assurent environ 50 millions d’euros en attendant de connaître la suite de son parcours. On comprend mieux le discours de Medhi Benatia qui démentait début décembre l’information selon laquelle une qualification dans le top 24 était un réel objectif.