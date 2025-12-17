ICONSPORT_272416_0203
Roberto De Zerbi - Olympique de Marseille

La C1 ou la catastrophe, l'OM est dans le rouge

OM17 déc. , 22:30
Eric Bethsy
1
Sans même connaître les résultats de la saison, l’Olympique de Marseille s’attend déjà à terminer l’exercice avec un déficit important. Le club phocéen s’est habitué à un certain train de vie qui rend indispensable une qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. De quoi mettre une sacrée pression sur les épaules du coach Roberto De Zerbi.
Pas de mystère pour Frank McCourt. Une fois de plus, le propriétaire de l’Olympique de Marseille devra mettre la main à la poche au terme de la saison. D’après L’Equipe, le club phocéen s’attend déjà à terminer l’exercice avec un déficit estimé aux alentours de 37 millions d’euros, soit un montant proche des 39 millions d’euros en négatif de l’année dernière. C’est devenu une habitude pour l’Américain qui avait dû injecter 94,5 millions d’euros l’été dernier. Il faut dire que le pensionnaire du Vélodrome s’est habitué à un certain train de vie.

La C1 vitale pour l'OM

Nos confrères soulignent l’augmentation de la masse salariale ces dernières années, la nette hausse des commissions données aux agents ou encore les dépenses nécessaires pour le projet autour de stade mené par le directeur général Alessandro Antonello. Avec tout ça, l’Olympique de Marseille a impérativement besoin des recettes de la Ligue des Champions. Celles qui, grâce à son parcours cette saison, lui assurent environ 50 millions d’euros en attendant de connaître la suite de son parcours. On comprend mieux le discours de Medhi Benatia qui démentait début décembre l’information selon laquelle une qualification dans le top 24 était un réel objectif.
« Un objectif pour qui et pour quoi ? Pour moi, pour le coach, pour Pablo, pour l’actionnaire, j’ai envie de dire que c’est quelque chose qui nous plairait. Dans le sens de la manière dont on essaye de travailler, je pense que la récompense ce serait effectivement de rentrer en Ligue des Champions l’année prochaine, forcément, mais quand même de montrer un vrai beau visage (cette saison) en Ligue des Champions. Mais dans les objectifs très importants pour le club, comme ça l’était l’année dernière de se qualifier en Ligue des Champions, ainsi que pour la viabilité ou pour la continuité du projet : non, on ne nous a jamais demandé cette année de faire cette équipe-là pour passer dans le top 24 », clarifiait le directeur du football focalisé sur une place sur le podium de Ligue 1. Le coach Roberto De Zerbi est prévenu.
1
