Ang : Cherki envoie City en demi de la League Cup

Ce n'est pas envoyer un message de paix à tous les peuples anti-donbass je veux dire on s'acharne à ostraciser la Russie plus de participation aux JO plus d'hymne si c'est pour faire un héros russe je vois pas l'intérêt. Prenez exemple sur les basketteurs qui ont sacrifié Heurtel pour faire plaisir aux Américains, d'ailleurs ça a permis aux Américains de les battre en finale svp soyez cohérents.
Paris a gagner qu une LDC c'est bien mais ils font pas partie des meilleurs, pour faire partie des meilleurs il faut avoir gagner au moins 5 LDC minimum, pour instant 5 clubs l on fait, le real, barca, Liverpool, bayern et Milan ac
Chaque année L OM est en déficit, mais mc court a chaque année il met la main a la poche pour boucler les pertes , encore un article qui sert à rien
Rires, si ça peut te consoler de te dire ça tu en as le droit, je te l'accorde car tu sembles au plus mal ce soir, rires. Moi je me rappellerai de la saison 2025 comme de la saison aux 6 trophées et j'en serai heureux toute ma vie, et oui.
Non, comme pour les autres clubs, c'est sur l'année civile.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
