Ang : Cherki envoie City en demi de la League Cup

Premier League17 déc. , 22:27
parMehdi Lunay
Quart de finale de la Carabao Cup :
Etihad Stadium
Manchester City-Brentford 2-0
Buts : Cherki (32e), Savinho (67e)

Carabao Cup

17 décembre 2025 à 20:30
Manchester City
Cherki32'Moreira de Oliveira67'
2
0
Match terminé
Brentford
Remplacement
88
ENTRE
G. Nunes Fernandes Gomes
BrentfordBrentford
SORT
K. Schade
BrentfordBrentford
Remplacement
88
ENTRE
Y. Konak
BrentfordBrentford
SORT
Y. Yarmoliuk
BrentfordBrentford
Carton jaune
86
M. Nunes
Manchester CityManchester City
Remplacement
81
ENTRE
R. Donovan
BrentfordBrentford
SORT
M. Jensen
BrentfordBrentford
Loading