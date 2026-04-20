Hakimi PSG

Hakimi corrige Endrick, il a dû hausser le ton

PSG20 avr. , 21:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG s'est incliné face à l'OL ce dimanche soir en Ligue 1. Endrick a joué un sale tour aux champions d'Europe même si son attitude a agacé Achraf Hakimi.
Le Paris Saint-Germain a raté son match face à l'OL ce dimanche soir en Ligue 1. Si les hommes de Luis Enrique ont globalement dominé les débats, ils auront été peu inspirés collectivement et dans le dernier geste. Tout le contraire de Gones motivés comme jamais et qui avaient à coeur de profiter des errements franciliens. Endrick a notamment ouvert le score en début de rencontre. Par la suite, il a donné la passe décisive qui a permis aux Gones de faire le break. Tout au long de la rencontre, le joueur prêté par le Real Madrid aura usé de son talent mais aussi de vice pour sortir quelques Parisiens de la rencontre. C'est le cas de Achraf Hakimi, qui a fait quelques remontrances au jeune Lyonnais pendant la rencontre.

Hakimi en a eu marre 

Au sortir de la défaite face à l'OL, le latéral marocain est revenu sur un petit incident qui avait eu lieu avec Endrick. L'ancien de l'Inter a avoué dans des propos rapportés par AS qu'il avait recadré Endrick :
« Pourquoi ai-je dit à Endrick de se calmer ? Ce sont des choses qui arrivent pendant un match. On ne va pas se focaliser sur les joueurs adverses. Je voulais que mon équipe reste concentrée et qu’il arrête de faire des choses destinées à nos supporters. Qu’il se consacre au football, surtout parce que c’est un bon joueur. Mais quand il fait des choses qui n’ont rien à voir avec le football, ça peut m’agacer, surtout parce qu’on était menés au score ».

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Toujours est-il que Endrick peut prendre cette sortie au Parc des Princes comme un match référence pour lui. L'OL est troisième de Ligue 1 et de nouveau lancé vers une qualification en Ligue des champions. Le PSG va de son côté devoir se reprendre et relancer la machine. Cela tombe bien, le FC Nantes débarquera dans la capitale ce mercredi en match en retard de Ligue 1.
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Doucement les basses,l’imagination est une chose et la réalité en est une autre,il ne faut pas s’emballer,je regarde les matchs de city et on sait qu’il est capable d’exploits,c’est déjà remarquable mais si PEP le sort c’est qu’il a ses raisons,donc peut et doit faire plus.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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