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Endrick

OL : Endrick au cœur d’une révolution au mercato

OL14 mars , 17:20
parEric Bethsy
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Prêté sans option d’achat cet hiver, Endrick ne restera pas à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. L’attaquant brésilien retrouvera le Real Madrid qui compte l’inclure parmi les nombreuses arrivées prévues durant l’été.
Les avis sont partagés après la dernière prestation d’Endrick. Buteur contre le Celta Vigo (1-1) jeudi en Ligue Europa, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a subi une nouvelle vague de critiques sur son obstination à finir ses actions par une frappe. Sa persévérance a fini par payer grâce à une grossière erreur du gardien Andrei Radu. Mais le contenu de son huitième de finale aller a agacé pas mal d’observateurs français. Rien à voir avec les commentaires en Espagne où l’on s’étonne du traitement médiatique réservé au Brésilien.
De l’autre côté des Pyrénées, on ne comprend pas les jugements sévères sur les performances de l’attaquant prêté par le Real Madrid. Les médias espagnols seront donc ravis d’apprendre la confirmation de son retour cet été. D’après le journaliste de la Cadena SER Pacojó Delgado, Endrick fera bien partie de l’effectif des Merengue la saison prochaine. Ce n’est pas une surprise dans la mesure où le principal intéressé et son agent avaient eux-mêmes annoncé qu’une prolongation du prêt n’était pas d’actualité. Notre confrère ajoute néanmoins que l’attaquant polyvalent fera partie d’une grande reconstruction à la Maison Blanche.

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En plus d’Endrick, le Real Madrid souhaite également le retour de Nico Paz. Rappelons que le milieu offensif de Come peut revenir via une clause de rachat fixée à 9 millions d’euros. Le club madrilène va donc récupérer deux grands talents, sans compter les autres recrues espérées. Les dirigeants merengue attendraient les signatures d’un défenseur central, d’un latéral, de deux milieu de terrain, d’un ailier et d’un avant-centre. Si la direction va au bout de son plan, Endrick intégrera un effectif chamboulé et surtout compétitif.
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