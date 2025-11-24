ICONSPORT_275832_0105

OL : Le cas Endrick fait exploser Madrid

OL24 nov. , 12:40
parCorentin Facy
0
Accroché par le Rayo Vallecano avant la trêve internationale, le Real Madrid ne va pas mieux. L’équipe de Xabi Alonso a concédé le match nul à Elche, un match au cours duquel Endrick n’est pas entré en jeu.
Le Real Madrid est toujours en tête de la Liga, mais l’écart n’est plus que d’un point avec le FC Barcelone. L’avance du club de la Casa Blanca fond comme neige au soleil alors qu’il était de cinq points il y a de cela deux journées. Xabi Alonso est de plus en plus fortement critiqué à Madrid, où ses choix sont incompréhensibles et où l’on regrette surtout le manque de style de jeu après plus de trois mois à la tête de l’équipe.

Lire aussi

Endrick à l'OL : « C’est officiel à 99,9% »Endrick à l'OL : « C’est officiel à 99,9% »
Ce dimanche soir, la composition a surpris les supporters merengue avec un Rodrygo en pointe à côté de Mbappé et des joueurs tels que Vinicius, Camavinga ou Valverde sur le banc. Le cas Endrick provoque aussi des crispations à Madrid. Malgré la bouillie de football proposée par le Real Madrid, l’attaquant qui devrait être prêté à l’OL en janvier n’est même pas entré une minute. De quoi dépiter le site pro-Madrid Defensa Central.
Le média ne comprend pas comment Endrick ne peut pas avoir sa chance dans une équipe si peu inspirée offensivement. Un cas qui provoque d’ailleurs des tensions au sein même du club madrilène. « Sauf imprévu, le Brésilien rejoindra l'Olympique Lyonnais. Selon nos informations, certains membres du club ne comprennent pas la gestion d'Endrick par Xabi Alonso. Des sources fiables soulignent toutefois que le club continue de croire aux capacités de l'attaquant. Il sera prêté et devrait revenir au club » écrit le média spécialisé.

Xabi Alonso critiqué pour sa gestion d'Endrick

Le prêt d’Endrick à l’OL n’est donc aucunement remis en cause, et heureusement pour les supporters lyonnais qui attendent le Brésilien avec impatience au vu des faiblesses offensives de leur équipe. Mais du côté du Real Madrid, que ce soit chez les médias, les supporters et même chez certains dirigeants, la gestion d’Endrick par Xabi Alonso interroge de plus en plus. Des doutes et un scepticisme autour de l’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen qui pourrait encore grandir si Endrick venait à briller du côté de l’OL lors de la seconde partie de saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277974_0197
OL

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

ICONSPORT_277701_0201
Paris Sportifs

Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros

ICONSPORT_274910_0616
OM

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

ICONSPORT_277997_0063
LOSC

LOSC : Olivier Giroud a refusé cette consigne de Bruno Genesio

Fil Info

15:40
OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon
15:20
Paris Sportifs : 137 euros sans risque, le réveil de l'OM rapporte gros
15:00
OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique
14:30
LOSC : Olivier Giroud a refusé cette consigne de Bruno Genesio
14:00
Nasser Al-Khelaifi à Milan, l'Inter enrage
13:40
L'OL s'est lourdement trompé, un journaliste se lâche
13:20
OM : Facundo Medina absent encore un mois
13:00
PSG : Le Qatar met 300 ME pour un achat historique

Derniers commentaires

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

dans son droit mdr

OM : Facundo Medina absent encore un mois

ya pas que lui

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Mais qu'est ce que tu racontes ? Quand on a recruté Medina il etait pas blessé hein il ad'ailleurs joué tout de suite en amical.... Toujours des avis a se torcher le fion sur ce site 🤣

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

Perez ne va pas tarder à pleurer et à invoquer la faute au PSG .car ,dans son droit ,le club de la capitale réclame 490 millions d'euros à l'attaquant. Mdrr ,continuez à lui faire des éloges pour ce petit capricieux

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading