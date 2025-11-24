OL : Le cas Endrick fait exploser Madrid

Accroché par le Rayo Vallecano avant la trêve internationale, le Real Madrid ne va pas mieux. L’équipe de Xabi Alonso a concédé le match nul à Elche, un match au cours duquel Endrick n’est pas entré en jeu.

Le Real Madrid est toujours en tête de la Liga , mais l’écart n’est plus que d’un point avec le FC Barcelone. L’avance du club de la Casa Blanca fond comme neige au soleil alors qu’il était de cinq points il y a de cela deux journées. Xabi Alonso est de plus en plus fortement critiqué à Madrid, où ses choix sont incompréhensibles et où l’on regrette surtout le manque de style de jeu après plus de trois mois à la tête de l’équipe.

Ce dimanche soir, la composition a surpris les supporters merengue avec un Rodrygo en pointe à côté de Mbappé et des joueurs tels que Vinicius, Camavinga ou Valverde sur le banc. Le cas Endrick provoque aussi des crispations à Madrid. Malgré la bouillie de football proposée par le Real Madrid, l’attaquant qui devrait être prêté à l’OL en janvier n’est même pas entré une minute. De quoi dépiter le site pro-Madrid Defensa Central.

Le média ne comprend pas comment Endrick ne peut pas avoir sa chance dans une équipe si peu inspirée offensivement. Un cas qui provoque d’ailleurs des tensions au sein même du club madrilène. « Sauf imprévu, le Brésilien rejoindra l'Olympique Lyonnais. Selon nos informations, certains membres du club ne comprennent pas la gestion d'Endrick par Xabi Alonso. Des sources fiables soulignent toutefois que le club continue de croire aux capacités de l'attaquant. Il sera prêté et devrait revenir au club » écrit le média spécialisé.

Xabi Alonso critiqué pour sa gestion d'Endrick

Le prêt d’Endrick à l’OL n’est donc aucunement remis en cause, et heureusement pour les supporters lyonnais qui attendent le Brésilien avec impatience au vu des faiblesses offensives de leur équipe. Mais du côté du Real Madrid, que ce soit chez les médias, les supporters et même chez certains dirigeants, la gestion d’Endrick par Xabi Alonso interroge de plus en plus. Des doutes et un scepticisme autour de l’ex-entraîneur du Bayer Leverkusen qui pourrait encore grandir si Endrick venait à briller du côté de l’OL lors de la seconde partie de saison.