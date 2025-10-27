L'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaise

Dans un communiqué, l'Olympique Lyonnais a officialisé le prêt de Pierre-Antoine Diatta Dorival au club de Saint-Brieuc, qui évolue en National.

« Arrivé l'an dernier, en provenance du Dakar Sacré Coeur, Pierre-Antoine Diatta Dorival est prêté jusqu'à la fin de saison au Stade Briochin (National). Le milieu de terrain âgé de 19 ans a déjà effectué 21 matches de National 3, dont 6 cette saison en tant que titulaire (1 but). International sénégalais U20, Pierre-Antoine Diatta Dorival est lié au club soit jusqu'au 30 juin 2028 », précise l'Olympique Lyonnais.