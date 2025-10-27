L'OL confirme le prêt d'une pépite sénégalaise

pas cher du tout pour le meilleur lateral gauche du monde,esperons lui une carriere a la marcelo
Tu sais quoi Flaque d'eau? Gode blesse you, you et les deux tanches Kvara et Dija.... un gros gode... Plein le dos de ce site ou les trolls s'en donnent à cœur joie sans risque de sanction...
Comme Anthony Lopes durant des années, et pour lui vous trouviez toujours des excuses
Comment tu veux protéger un joueur ? A moins de leur coller des protections spéciales ou d'inclure une règle qui interdirait de les toucher il y aura toujours un risque sur un appui loupé pu un tacle maitrisé ou non
Si l'arbitre siffle et que l'attaquant marque, le but n'est pas validé. Mais quand il y a une grosse faute qui mérite une sanction, elle est sanctionnée même si l'arbitre a déjà sifflé. Apprend le foot et les règles avant de venir commenter et écrire n'importe quoi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
Loading
𝙐𝙣 𝙧𝙚𝙣𝙛𝙤𝙧𝙩 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙡’𝙚𝙣𝙩𝙧𝙚𝙟𝙚𝙪. ✍️ Le Stade Briochin est heureux d’annoncer l’arrivée en prêt de Pierre-Antoine Diatta Dorival, en provenance de @OL Âgé de 19 ans, ce milieu de terrain prometteur vient renforcer le cœur du jeu briochin pour cette saison. 💪