OL : Dugarry règle le cas Endrick en trois phrases

L’OL a trois bonnes raisons de recruter Endrick selon Christophe Dugarry : le prix payé par le Real Madrid pour l’acheter, la connexion souvent excellente entre Lyon et les Brésiliens ainsi que le niveau du joueur, supérieur à ce que les Gones peuvent espérer au vu de leurs moyens.

A la recherche d’un avant-centre, l’Olympique Lyonnais est sur le point d’obtenir le prêt d’Endrick pour le mois de janvier. Un accord est effectivement tout proche d’être trouvé entre le Real Madrid et l’OL pour le prêt de six mois de l’international brésilien, lequel a lui déjà donné son accord à la formation entraînée par Paulo Fonseca. Un deal parfait pour Lyon, qui négocie un dernier point avec le Real Madrid avant que tous les feux soient définitivement au vert. Interrogé sur la pertinence du choix d’Endrick pour l’Olympique Lyonnais, Christophe Dugarry s’est en tout cas montré très élogieux. Le consultant de RMC est convaincu par cette option et cela pour trois raisons.

D’abord, le champion du monde 1998 est certain que si le Real Madrid a payé 50 millions d’euros pour faire venir Endrick de Palmeiras, c’est que le joueur en vaut la peine. « Duga » est aussi certain que la connexion OL-Brésil, très forte depuis le début des années 2000, peut encore faire le bonheur des Gones. Enfin, le consultant de ‘Rothen s’enflamme’ a été convaincu par les performances du joueur au Real Madrid sur le peu de temps de jeu que lui ont accordé Carlo Ancelotti pour Xabi Alonso.

« Je fonce direct sur Endrick. Il a 19 ans, Lyon a besoin à tout prix d’un attaquant. Récupérer un joueur comme Endrick qui a valu 50 millions d’euros, repéré par les recruteurs du Real Madrid, ce n’est quand même pas rien. Le garçon a du talent, il est international brésilien… Je fonce les yeux fermés ! Je leur souhaite de trouver mieux, mais l’OL ne trouvera pas mieux. En plus, Lyon a l’habitude d’accueillir les Brésiliens, ils savent y faire, il y a une vraie connexion entre les supporters et les joueurs brésiliens. Le coup se tente. Je pense qu’il peut faire énormément de bien à l’OL » analyse l'ex-attaquant des Girondins de Bordeaux avant de conclure.

« A chaque fois que je l’ai vu entrer avec le Real Madrid, je l’ai trouvé intéressant. Je suis surpris qu’il ne joue pas plus. Est-ce qu’il est caractériel, est-ce qu’il y a quelque chose hors terrain ? Je n’en sais rien mais sur le terrain, il prend la profondeur, il est technique, il est puissant. Il a plein de qualités » estime Christophe Dugarry, convaincu pour toutes ces raisons que l’OL est en passe de réaliser un très joli coup sur le marché des transferts en s’attachant les services d’Endrick. Un avis globalement partagé par les observateurs du club rhodanien, enthousiastes à l’idée d’accueillir l’attaquant du Real Madrid au mois de janvier.