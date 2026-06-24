OL : DNCG et vente du club, Michele Kang va parler

L’actualité est riche à l’Olympique Lyonnais, entre la vente du club à Michele Kang et le passage réussi devant la DNCG. Une bonne occasion pour les dirigeants lyonnais de faire un point officiel sur la situation.

Michele Kang et le directeur général Michael Gerlinger vont justement tenir une conférence de presse pour évoquer l’actualité bouillante de l’Olympique Lyonnais. La direction du club rhodanien a donné rendez-vous aux médias ce vendredi à 17h30 afin de faire un point complet sur les derniers dossiers liés aux Gones. L’occasion d’évoquer la vente du club à Michele Kang et à Arès mais aussi le passage devant la DNCG.