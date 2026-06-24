OL : DNCG et vente du club, Michele Kang va parler

OL : DNCG et vente du club, Michele Kang va parler

OL24 juin , 15:20
parCorentin Facy
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L’actualité est riche à l’Olympique Lyonnais, entre la vente du club à Michele Kang et le passage réussi devant la DNCG. Une bonne occasion pour les dirigeants lyonnais de faire un point officiel sur la situation.
Michele Kang et le directeur général Michael Gerlinger vont justement tenir une conférence de presse pour évoquer l’actualité bouillante de l’Olympique Lyonnais. La direction du club rhodanien a donné rendez-vous aux médias ce vendredi à 17h30 afin de faire un point complet sur les derniers dossiers liés aux Gones. L’occasion d’évoquer la vente du club à Michele Kang et à Arès mais aussi le passage devant la DNCG.

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Derniers commentaires

OM : McCourt abandonne, la vente redevient d'actualité

put...c'est clair, mais quelle glaire ce type....

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parle pour toi, j'en connais un tas que ca derangerais pas, restez un club sans un rond , a la rue si ca te plait tant mieux c'est pas le cas de tout le monde

Doku gate : L’Equipe lâche France Pierron

vu que t'es incapable de fermer ta gueule et que ta vie, c'est rien lacher sur les forum, on va se mettre a ton niveau, a chacune de tes reponses, ce sera un "mange ta mère", comme ca quand t'en aura marre de la manger, ta mere, peut etre t'arreteras mdr

OL : Textor furieux, il accuse un dirigeant bien précis

La jalousie est un vilain défaut Mr TEXTOR vous avez détruit l OL quand les gens compètent étaient aux commendes vous les empêchiez de bosser correctement , maintenant que l OL peut s en sortir vous crachez votre venin de salaud , vous n êtes plus le proprio , vous êtes juste une merde fermez la maintenant !

L'OL prêt à faire signer un défenseur suédois à 6,5ME

Pour moi faut pas qu'il parte Niakhaté. Faut capitaliser sur lui car depuis qu'il a trouvé son rythme de croisière c'est quand même pas dégeu ...

Lol Pret A Faire Signer Un Defenseur Suedois A 65me

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