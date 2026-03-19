L1 : Programme TV et résultats de la 27e journée

27e journée de Ligue 1 :

Vendredi 20 mars

20h45 : RC Lens - SCO Angers (sur Ligue 1+)

Samedi 21 mars

17h00 : Toulouse FC - FC Lorient (sur Ligue 1+)

19h00 : AJ Auxerre - Stade Brestois (sur Ligue 1+)

21h00 : OGC Nice - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)

Dimanche 22 mars

15h00 : Olympique Lyonnais - Monaco (sur beIN Sports 1)

17h15 : Stade Rennais - Metz (sur Ligue 1+ 4)

Olympique de Marseille - Lille OSC (sur Ligue 1+ 2)

Paris FC - Havre AC (sur Ligue 1+ 5)

20h45 : FC Nantes - Strasbourg (sur Ligue 1+)