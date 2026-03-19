Ligue 1
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L1 : Programme TV et résultats de la 27e journée

Ligue 120 mars , 00:00
parAlexis Rose
0
27e journée de Ligue 1 :
Vendredi 20 mars
20h45 : RC Lens - SCO Angers (sur Ligue 1+)
Samedi 21 mars
17h00 : Toulouse FC - FC Lorient (sur Ligue 1+)
19h00 : AJ Auxerre - Stade Brestois (sur Ligue 1+)
21h00 : OGC Nice - Paris Saint-Germain (sur Ligue 1+)
Dimanche 22 mars
15h00 : Olympique Lyonnais - Monaco (sur beIN Sports 1)
17h15 : Stade Rennais - Metz (sur Ligue 1+ 4)
Olympique de Marseille - Lille OSC (sur Ligue 1+ 2)
Paris FC - Havre AC (sur Ligue 1+ 5)
20h45 : FC Nantes - Strasbourg (sur Ligue 1+)

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
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Derniers commentaires

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

L’OM a joué Lens et le PSG et l’OL et se classe 3°..... L’OL a joué l’OM a perdu et n’a joué ni Lens ni le PSG.... et est 4° ...................... attendons de voir . Concernant la league Europe l’OM a perdu face à Bruges, donc inutile de se moquer de l’OL même si les lyonnais ont éclaté de rire devant notre défaite ....

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

Ben dis donc, toute cette haine pour Lyon !!! Mais vous en rêvez la nuit de l'OL et de ses 7 victoires d'affilée !!! Ben oui le Niakh qui nous a si souvent sauvés, nous plombe contre Lens et le Vigo... Dommage... Mais quel plaisir de voir tous ces baveux baver contre notre OL LOL !

EL : Éliminé par le Celta Vigo, l'OL sort par la petite porte

je me demande si ton ex n'etait pas lyonnaise

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

c 'est bien ce que je dis

Fiasco pour l’OL, quatre joueurs accusés

ca tenait pas ? tu trouves que l'ol fait une mauvaise premiere mi temps? c'est lui qui foire tout .. pendant 20 min on prend feu a 5 .. expulsion on passe a 4 .. on subit moins a la mi temps on repasse a 5 on reprend l eau

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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