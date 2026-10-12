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OL : Cherki critiqué à Lyon, Lacazette n'a pas oublié

OL
parClaude Dautel
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Auteur d'un but incroyable contre Liverpool, Rayan Cherki a encore une fois fait étalage de son talent, un but qu'il a célébré à la manière d'Alexandre Lacazette. L'occasion pour ce dernier de parler de son ancien coéquipier à l'OL.
Manchester City n'a pas tremblé dimanche à Anfield, malgré la situation critique dans laquelle est le club anglais reconnu coupable de 114 infractions au règlement de la Premier League. Et au milieu de cette démonstration des Cityzens, le but de Rayan Cherki a été la cerise sur la gâteau. Après avoir ridiculisé Frimpong et trompé le portier des Reds, l'international français a célébré ce but en imitant Alexandre Lacazette, et cela pour la quatrième fois de la saison. Un geste qui n'a échappé à personne et surtout pas au premier intéressé.
Devant sa télévision, son ancien coéquipier à l'Olympique Lyonnais a bien vu ce petit clin d'oeil venu de Liverpool, l'occasion pour Alexandre Lacazette de dire non seulement tout le bien qu'il pensait de Rayan Cherki. Mais, également louer les mérites d'un joueur qui a parfois été critiqué du côté du Groupama Stadium pour son comportement souvent jugé trop personnel. Le Général sait que Cherki ne méritait pas ce traitement parfois rude, même s'il peut le comprendre.

Lacazette n'est pas étonné par Cherki

Pour Alexandre Lacazette, Rayan Cherki est un joueur hors-norme et forcément cela n'a pas été du goût de tout le monde. « Je suis heureux pour Rayan, parce qu’il y a eu des moments à Lyon où les gens le regardaient et ne voyaient que les touches inutiles, les risques, les instants où il aurait dû passer le ballon. J’ai vu un jeune joueur qui aimait tellement le foot qu’il oubliait parfois que les autres essayaient aussi de gagner le match. Maintenant, il le fait avec le maillot de Manchester City, contre Liverpool, à Anfield, dans une victoire 3–0. Et le monde entier regarde. Quelqu’un m’a demandé si j’étais surpris par ce qu’il a fait. Non. Pas du tout », a confié celui qui évolue désormais au au Neom SC, en Arabie saoudite.

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L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

pas de probleme, donc dans le vrai football , il n'y a JAMAIS rouge pour moi sur cette action!! Je te le dis , de toute maniere, il y a au moins 50 pourcent des rouges direct actuel que je ne siffle pas et qui ne se siffle pas en amateur... donc voila hein

Barcola vaut 14ME pas 140ME, ouragan à Liverpool

D'accords avec toi sur tout sauf sur le potentiel... je pense que il a surtout ete en surchauffe a un moment et qu on ne verra plus ce niveau la chez lui...

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

du coup la le theme c'est abdelli mais toi faut que tu parle de lyon mdr

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ben oui tu en voyais 7 la saison derniere et on connait la suite

L1 : L'OM regagne enfin et quitte la zone rouge

ca tombe bien la var n'est pas intervenu la

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