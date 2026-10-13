OL : Cet arbitre arrive à Lyon, Tolisso ne va pas aimer
François Letexier - Arbitre

OL : Cet arbitre arrive à Lyon, Tolisso ne va pas aimer

OL
parHadrien Rivayrand
4
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OL s’apprête à vivre une semaine chargée, avec la réception de Crystal Palace en Ligue Europa, puis celle de l’OGC Nice en Ligue 1.
L’Olympique Lyonnais espère rapidement rebondir après son revers face au RC Lens le week-end dernier en Ligue 1. Paulo Fonseca sait que la pression se fait de plus en plus forte sur ses épaules. L’entraîneur portugais devra se passer de Loïs Openda jusqu’à la prochaine trêve internationale, une absence qui constitue une mauvaise nouvelle pour les Gones. Malgré cela, l’OL peut aborder cette semaine avec confiance au regard de la qualité de son effectif. Il faudra toutefois répondre présent lors des réceptions de Crystal Palace et de Nice, respectivement en Ligue Europa et en Ligue 1. Tous les détails compteront lors de ces deux rencontres très attendues.

Letexier désigné, l'OL a la rage

Pour la réception des Aiglons, l’OL devra composer avec un arbitre bien connu : François Letexier. Expérimenté, l’homme au sifflet n’entretient toutefois pas forcément les meilleures relations avec certains joueurs rhodaniens. C’est notamment le cas de Corentin Tolisso, qui l’a déjà qualifié d’« arrogant ». Lyon Foot précise que l’arbitre international français sera assisté de Mehdi Rahmouni et d’Aurélien Berthomieu sur les lignes de touche. Ruddy Buquet officiera en tant que quatrième arbitre. À la VAR, on retrouvera Hamid Guenaoui et Nicolas Rainville.

Lire aussi

OL : Un nouvel avant-centre arrive, Himbert va l’avoir mauvaiseOL : Un nouvel avant-centre arrive, Himbert va l’avoir mauvaise
Si la désignation de François Letexier pour cette rencontre face à Nice risque de faire grincer des dents à Lyon, les Gones devront avant tout se concentrer sur le terrain. En confiance, l’équipe niçoise entend bien jouer un mauvais tour aux hommes de Paulo Fonseca. Cette semaine pourrait s’avérer déterminante pour la suite de la saison lyonnaise, alors que les Gones veulent éviter de nouvelles déceptions au plus haut niveau. De son côté, Nice affiche la même ambition et compte bien repartir de Lyon avec un résultat positif.
Articles Recommandés
Psg Un Stade De 80 000 Places Le Projet Fou Decide Ce Mardi
PSG

PSG : Un stade de 80 000 places, le projet fou décidé ce mardi

Om Olympiakos Terrorise Marseille Luefa Ne Va Pas Aimer
OM

OM-Olympiakos terrorise Marseille, l'UEFA ne va pas aimer

Paris Sportifs La Cote De Psg City Doublee Pour Rapporter Gros
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La cote de PSG-City doublée pour rapporter gros

Officiel Dani Carvajal Signe A Getafe
Liga

Officiel : Dani Carvajal signe à Getafe

Fil Info

PSG : Un stade de 80 000 places, le projet fou décidé ce mardi
OM-Olympiakos terrorise Marseille, l'UEFA ne va pas aimer
Paris Sportifs : La cote de PSG-City doublée pour rapporter gros
Officiel : Dani Carvajal signe à Getafe
EdF : Barthez fait des blagues, les joueurs l’adorent
OM : L’argent a tué Angel Gomes, il est écoeuré
Un remplaçant vendu 35 ME, Rennes prépare son coup
Liverpool : Barcola s'offre un avocat Ballon d'Or, il a trouvé le coupable
OM : Kondogbia s’embrouille avec un supporter, le peuple a tranché

Derniers commentaires

OL : Cet arbitre arrive à Lyon, Tolisso ne va pas aimer

Vous cassez les c* avec vos recyclages d’articles.

PSG : Un stade de 80 000 places, le projet fou décidé ce mardi

Poissy point.

Cherki a piégé le PSG, le fou récit de L'Equipe

o

OL : Cet arbitre arrive à Lyon, Tolisso ne va pas aimer

Si on devait garder que les arbitres ayant été parfait on serait jugé que par l'IA et encore

L'OL critique l'arbitrage, un chiffre clé fait très mal

Qui a fait un communiqué hier pour la blessure d'Openda? L'olympique Lyonnais

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
1464201055
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
136411945
3Rennes logo
Rennes
13641112102
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
5Paris logo
Paris
116321844
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1163211183
7Brest logo
Brest
862221293
8Lorient logo
Lorient
86222660
9Nice logo
Nice
8622257-2
10Lens logo
Lens
7621311101
11Strasbourg logo
Strasbourg
762131112-1
12Angers SCO logo
Angers SCO
76213710-3
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
66204981
14Le Mans logo
Le Mans
661321012-2
15Toulouse logo
Toulouse
66132911-2
16Auxerre logo
Auxerre
66204816-8
17Troyes logo
Troyes
46114413-9
18Le Havre logo
Le Havre
2602448-4

Loading