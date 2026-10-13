OL : Cet arbitre arrive à Lyon, Tolisso ne va pas aimer

L’OL s’apprête à vivre une semaine chargée, avec la réception de Crystal Palace en Ligue Europa, puis celle de l’OGC Nice en Ligue 1.

L’ Olympique Lyonnais espère rapidement rebondir après son revers face au RC Lens le week-end dernier en Ligue 1. Paulo Fonseca sait que la pression se fait de plus en plus forte sur ses épaules. L’entraîneur portugais devra se passer de Loïs Openda jusqu’à la prochaine trêve internationale, une absence qui constitue une mauvaise nouvelle pour les Gones. Malgré cela, l’OL peut aborder cette semaine avec confiance au regard de la qualité de son effectif. Il faudra toutefois répondre présent lors des réceptions de Crystal Palace et de Nice, respectivement en Ligue Europa et en Ligue 1. Tous les détails compteront lors de ces deux rencontres très attendues.

Letexier désigné, l'OL a la rage

Pour la réception des Aiglons, l’OL devra composer avec un arbitre bien connu : François Letexier. Expérimenté, l’homme au sifflet n’entretient toutefois pas forcément les meilleures relations avec certains joueurs rhodaniens. C’est notamment le cas de Corentin Tolisso, qui l’a déjà qualifié d’« arrogant ». Lyon Foot précise que l’arbitre international français sera assisté de Mehdi Rahmouni et d’Aurélien Berthomieu sur les lignes de touche. Ruddy Buquet officiera en tant que quatrième arbitre. À la VAR, on retrouvera Hamid Guenaoui et Nicolas Rainville.

Si la désignation de François Letexier pour cette rencontre face à Nice risque de faire grincer des dents à Lyon, les Gones devront avant tout se concentrer sur le terrain. En confiance, l’équipe niçoise entend bien jouer un mauvais tour aux hommes de Paulo Fonseca. Cette semaine pourrait s’avérer déterminante pour la suite de la saison lyonnaise, alors que les Gones veulent éviter de nouvelles déceptions au plus haut niveau. De son côté, Nice affiche la même ambition et compte bien repartir de Lyon avec un résultat positif.