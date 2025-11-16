ICONSPORT_235234_0027
« Endrick est surcôté » : L'OL est prévenu

par Claude Dautel
L'Olympique Lyonnais est déterminé à recruter Endrick lors du prochain mercato. Mais l'attaquant brésilien du Real Madrid n'a plus joué un match entier depuis longtemps et du côté de l'Espagne, on est persuadé qu'il n'est pas du tout au niveau des espoirs placés en lui.
Compte tenu de son effectif, Paulo Fonseca ne pouvait pas faire la fine bouche quand ses dirigeants lui ont demandé de parler directement avec Endrick, dont la signature est la priorité numéro 1 pour l'OL. Il est vrai que faire signer celui que le Real Madrid a recruté pour 47,5 millions d'euros en 2024 ressemble à une aubaine pour Lyon, dont le secteur offensif est à la peine depuis le début de saison. Alors que tout semble se mettre en place, et qu'Endrick était de passage en France ce week-end puisqu'il a été vu à Paris avec sa compagne, en Espagne, certains pensent que le Real Madrid prête d'autant plus facilement son attaquant à l'Olympique Lyonnais que ce dernier n'est pas du tout à la hauteur des espoirs placés en lui par Florentino Perez. Du moins à ce stade de sa carrière.

Endrick est en France

Sur sa chaîne Youtube, Julio Maldonado, célèbre journaliste espagnol, connu aussi sous le surnom de Maldini parce qu'il a longtemps commenté le championnat d'Italie, n'est pas tendre avec Endrick. Pour lui, l'avant-centre de 19 ans ne mérite pas réellement de porter le maillot du Real Madrid et son départ en janvier à Lyon n'est pas une grosse perte. Loin de là même. « J'aime beaucoup Endrick. Quand je l'ai vu à Palmeira, j'ai été conquis, et je pense qu'il n'a pas eu beaucoup d'opportunités au Real Madrid. Le problème, c'est que le football européen, c'est une tout autre histoire. Peut-être qu'Endrick était surcoté parce qu'on pensait que ses performances dans son pays suffisaient pour être titulaire au Real Madrid. Mais il devient évident que ce n'est pas le cas, explique le journaliste espagnol, qui pense que l’OL peut aider le buteur brésilien à progresser. À sa place, j'accepterais ce prêt à une autre équipe pour devenir titulaire, puis j’essaierai de revenir, comme l’ont fait de nombreux joueurs. Carvajal lui-même a été prêté à Leverkusen avant de devenir un latéral légendaire à son retour. »
0
