Endrick - Real Madrid

OL : « Ce sera difficile », Fonseca prévient pour Endrick

OL09 janv. , 14:00
parCorentin Facy
1
Présent en conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a donné quelques indices sur une éventuelle titularisation de son nouvel attaquant Endrick contre Lille, dimanche en 16e de finale de la Coupe de France.
Pas qualifié pour le déplacement de l’OL sur la pelouse de Monaco le week-end dernier en Ligue 1, Endrick sera cette fois de la partie pour le match à Lille, ce dimanche en 16e de finale de la Coupe de France. Prêté sans option d’achat par le Real Madrid, l’avant-centre brésilien sera dans le groupe. Paulo Fonseca l’a confirmé devant la presse ce vendredi midi. En revanche, l’entraîneur portugais n’a pas levé le doute sur la titularisation ou non de l’ancien joueur de Palmeiras.
Tout est possible mais une chose semble en revanche certaine, Endrick ne disputera pas les 90 minutes de la rencontre au stade Pierre-Mauroy. « Endrick est bien physiquement, il a fait tous les entraînements. Pour être honnête, je ne sais pas s'il va démarrer. Pour faire 90 minutes, ce sera difficile. Mais il jouera quelques minutes » a commenté Paulo Fonseca en conférence de presse. L’ancien entraîneur du LOSC et de l’AC Milan a ensuite fait savoir que l’adaptation de son joueur se déroulait bien sur le plan technique et tactique.
Pour faire 90 minutes contre Lille dimanche, ce sera difficile
- Paulo Fonseca au sujet de son nouvel attaquant Endrick
« Endrick a besoin de connaître notre façon de jouer. ll commence à comprendre ce que nous voulons faire dans les phases défensives ou offensives. Il va découvrir le football ici. C'est un joueur d'espace, de un contre un, il est explosif, et il peut jouer à différents postes » a salué Paulo Fonseca. La question est maintenant de savoir si l’entraîneur de l’OL chamboulera son onze de départ dès ce dimanche à Lille pour faire une place à Endrick, ou si le Portugais sera tenté de reconduire le secteur offensif qui a très bien fonctionné à Monaco le week-end dernier. Pour rappel, Sulc et Moreira avaient été associés dans un 4-4-2 en losange, soutenus par Tolisso, Morton, Merah et Abner.

