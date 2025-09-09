ICONSPORT_268698_0032

OL : Ce Lyonnais sort de la galère et va tout casser

OL09 sept. , 14:00
parCorentin Facy
Pas toujours titulaire et souvent en difficulté l’an passé, Tanner Tessmann prend une nouvelle dimension avec l’OL.
Recruté à Venise pour 6 millions d’euros il y a un an, Tanner Tessmann a soufflé le chaud et le froid lors de sa première saison avec l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que l’international américain est arrivé dans un contexte pas simple, avec l’éviction de Pierre Sage en cours de saison et une forte concurrence à son poste avec Nemanja Matic. Tout semble plus facile depuis cet été pour le milieu défensif de 23 ans. Après une saison d’adaptation en Ligue 1, Tanner Tessmann s’est imposé comme la pierre angulaire du jeu de l’OL et forme un trio complémentaire avec Tyler Morton et Corentin Tolisso en ce début de saison.
Des progrès salués par Philippe Violeau, ancien milieu de terrain de Lyon et de l’AJ Auxerre. « Il est à l'image de l'équipe. Peut-être que cela lui permet de profiter de l'embellie, car il fait partie de ce beau début de saison grâce à ses performances également. On le sent davantage libéré et plus sûr de sa technique que ce qu'on a pu voir par le passé. C'est un gage de confiance et de sérénité » a exprimé l’ancien milieu de terrain de l’OL sur le site Olympique et Lyonnais. La méfiance reste néanmoins de rigueur au sujet de Tanner Tessmann, qui va maintenant devoir confirmer cette belle forme sur la durée.
On le sent davantage libéré et plus sûr de sa technique que ce qu'on a pu voir par le passé (...) Maintenant, il faut tenir ce rythme sur l'année entière, il n'y a que trois journées
- Philippe Violeau, ancien milieu de l'OL
« L'organisation est bien en place, elle fonctionne bien. Leur profil est différent mais se complète à merveille. Mais voyons sur la durée ce que ça donnera. Tout le monde profite de la concurrence, le footballeur et le club parce que les résultats sont là. Maintenant, il faut maintenir se rythme sur l'année entière. Il n'y a que trois journées, c'est très bien, et je lui souhaite qu'il poursuive ainsi » met en garde Philippe Violeau, lequel sera très attentif aux progrès et à la régularité de Tanner Tessmann cette saison à l’OL. Car au vu de sa faible profondeur de banc, Paulo Fonseca aura besoin de son international américain au top de sa forme tout au long de l’année pour bien figurer en Ligue 1 mais aussi en Europa League.
T. Tessmann

T. Tessmann

USAUSA Âge 23 Milieu

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
