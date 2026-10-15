OL : Ce joueur qui a crevé l’écran face à Palace

OL : Ce joueur qui a crevé l’écran face à Palace

OL
parGuillaume Conte
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L'OL a parfaitement enchainé face à Crystal Palace, porté notamment par un Keito Nakamura décisif et qui a tout joué juste.
Après sa victoire inaugurale à Anderlecht, l’OL a confirmé face à Crystal Palace pour prendre déjà les commandes de cet Europa League. Tout n’est pas encore parfait dans le jeu, et physiquement les joueurs lyonnais ont pioché en fin de rencontre, mais les trois points sont au rendez-vous. Et il y a un joueur qui avait l’occasion de se montrer dans ce match en raison des absences en attaque, c’est Keito Nakamura.

Nakamura meilleur joueur de l'OL

Le Japonais était titulaire sur l’aile gauche, et il a amené énormément de danger. Sa passe décisive pour Nuamah illustre bien la justesse de ses passes, tandis que, s’il ne se dit pas un dribbleur, ses enchainements ont fait des ravages dans la défense anglaise. Dans les notes du match, Le Progrès lui donne la meilleure de l’effectif avec un 7/10 bien mérité. Et ce commentaire très positif. « À chaque fois qu’il a reçu un ballon en position d’ailier gauche, il s’est passé quelque chose, du contrôle au crochet, puis du crochet au centre ou à la passe en retrait. C’est ainsi qu’il a réussi une superbe passe décisive pour Nuamah sur le but du 2-0 juste avant la pause », a livré le quotidien régional.
Sans oublier le fait qu’il a lancé Boudache au but d’une passe bien dosée, même si son jeune coéquipier n’a pas su se montrer inspiré. C’est en tout cas un joueur que Paulo Fonseca avait très vivement encouragé avant la rencontre, expliquant qu’il pouvait faire très mal et se mettre à son avantage en l’absence d’Openda. Cela se vérifie et les supporters lyonnais se demandaient même pendant le match comme Nakamura avait pu rester si longtemps en Ligue 2 sans se faire recruter plus tôt.
K. Nakamura

K. Nakamura

JapanJapon Âge 45 Milieu

Unknown League

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Mon kpop je l’adore 😍

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Mr Charvet fera un très mauvais Mr Soleil .

La DNCG déçue par l’OM, le retrait de points évoqué !

Inculper ne veut pas dire etre coupable, NAK n a aucune condamnation... La mauvaise gestion financiere d Aulas et Textor sont imputable au Qatar o_O Quand je te dis que tu es ridicule ...

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