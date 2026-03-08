OL : Ce buteur à 5 ME va signer

L’Olympique Lyonnais a profité du mercato hivernal pour renforcer ses postes offensifs. Après la première partie de saison difficile de Martin Satriano, l’OL a su convaincre Endrick mais également Yaremchuk de signer dans l’hexagone. Ce dernier a des chances de prolonger son aventure dans le Rhône.

Ce dimanche soir, l’ Olympique Lyonnais accueille le Paris FC en clôture de la 25e journée de Ligue 1 . Le club rhodanien va chercher à se relancer après deux défaites consécutives en championnat et une élimination aux tirs au but en Coupe de France face au RC Lens. Avec de nombreux blessés pour ce rendez-vous face aux Franciliens, Paulo Fonseca n’a pas le luxe de pouvoir faire tourner son effectif. Il pourra tout de même compter sur Roman Yaremchuk. L’Ukrainien est en train de convaincre l’ensemble des suiveurs lyonnais depuis son arrivée.

R. Yaremchuk Ukraine • Âge 30 • Attaquant UEFA Nations League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 WC Qualification Europe 2026 Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Roman Yaremchuk, l’OL pense à lever l’option

Arrivé cet hiver dans l’hexagone en provenance de l’Olympiakos, Roman Yaremchuk a su bénéficier des différents pépins physiques des autres éléments offensifs pour se faire une place. Buteur sur un service délicieux de Rémi Himbert en Coupe de France, l’attaquant de 30 ans a également livré une performance solide au Vélodrome face à l’OM malgré la défaite 3-2. Le septuple champion de France bénéficie d’une option d’achat le concernant. Une option fixée à cinq millions d’euros.

Selon la presse grecque, l’OL est partant pour l’activer et conserver Roman Yaremchuk. « Pour Gerlinger et Kang, lever cette option en fin de saison apparaît déjà comme une évidence absolue. Sécuriser un tel profil à ce prix même si ce joueur a la trentaine, alors que le marché des avant-centres s'enflamme, serait une victoire majeure pour la nouvelle direction de l’OL, » précise de son côté le site Jeunes Footeux. Ce dimanche, le natif de Lviv va enchaîner une troisième titularisation pour la rencontre face au Paris FC.