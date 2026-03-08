ICONSPORT_361060_0394

OL : Ce buteur à 5 ME va signer

OL08 mars , 16:30
parNathan Hanini
0
L’Olympique Lyonnais a profité du mercato hivernal pour renforcer ses postes offensifs. Après la première partie de saison difficile de Martin Satriano, l’OL a su convaincre Endrick mais également Yaremchuk de signer dans l’hexagone. Ce dernier a des chances de prolonger son aventure dans le Rhône.
Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais accueille le Paris FC en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Le club rhodanien va chercher à se relancer après deux défaites consécutives en championnat et une élimination aux tirs au but en Coupe de France face au RC Lens. Avec de nombreux blessés pour ce rendez-vous face aux Franciliens, Paulo Fonseca n’a pas le luxe de pouvoir faire tourner son effectif. Il pourra tout de même compter sur Roman Yaremchuk. L’Ukrainien est en train de convaincre l’ensemble des suiveurs lyonnais depuis son arrivée.
R. Yaremchuk

R. Yaremchuk

UkraineUkraine Âge 30 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Roman Yaremchuk, l’OL pense à lever l’option

Arrivé cet hiver dans l’hexagone en provenance de l’Olympiakos, Roman Yaremchuk a su bénéficier des différents pépins physiques des autres éléments offensifs pour se faire une place. Buteur sur un service délicieux de Rémi Himbert en Coupe de France, l’attaquant de 30 ans a également livré une performance solide au Vélodrome face à l’OM malgré la défaite 3-2. Le septuple champion de France bénéficie d’une option d’achat le concernant. Une option fixée à cinq millions d’euros.
Selon la presse grecque, l’OL est partant pour l’activer et conserver Roman Yaremchuk. « Pour Gerlinger et Kang, lever cette option en fin de saison apparaît déjà comme une évidence absolue. Sécuriser un tel profil à ce prix même si ce joueur a la trentaine, alors que le marché des avant-centres s'enflamme, serait une victoire majeure pour la nouvelle direction de l’OL, » précise de son côté le site Jeunes Footeux. Ce dimanche, le natif de Lviv va enchaîner une troisième titularisation pour la rencontre face au Paris FC.

0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

