OL : Ce buteur à 5 ME va signer

L’Olympique Lyonnais a profité du mercato hivernal pour renforcer
ses postes offensifs. Après la première partie de saison difficile de Martin
Satriano, l’OL a su convaincre Endrick mais également Yaremchuk de signer dans
l’hexagone. Ce dernier a des chances de prolonger son aventure dans le Rhône.
Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais
accueille le Paris FC
en clôture de la 25e journée de Ligue 1
. Le club rhodanien va chercher à se
relancer après deux défaites consécutives en championnat et une élimination aux
tirs au but en Coupe de France face au RC Lens. Avec de nombreux blessés pour
ce rendez-vous face aux Franciliens, Paulo Fonseca n’a pas le luxe de pouvoir
faire tourner son effectif. Il pourra tout de même compter sur Roman Yaremchuk.
L’Ukrainien est en train de convaincre l’ensemble des suiveurs lyonnais depuis
son arrivée.
R. Yaremchuk
Ukraine • Âge 30 • Attaquant
UEFA Nations League2026/2027
WC Qualification Europe2026
Champions League2025/2026
Roman Yaremchuk, l’OL pense à lever l’option
Arrivé cet hiver dans l’hexagone en provenance de
l’Olympiakos, Roman Yaremchuk a su bénéficier des différents pépins physiques
des autres éléments offensifs pour se faire une place. Buteur sur un service
délicieux de Rémi Himbert en Coupe de France, l’attaquant de 30 ans a également
livré une performance solide au Vélodrome face à l’OM malgré la défaite 3-2. Le
septuple champion de France bénéficie d’une option d’achat le concernant. Une
option fixée à cinq millions d’euros.
Selon la presse grecque, l’OL est
partant pour l’activer et conserver Roman Yaremchuk. « Pour Gerlinger et
Kang, lever cette option en fin de saison apparaît déjà comme une évidence
absolue. Sécuriser un tel profil à ce prix même si ce joueur a la trentaine,
alors que le marché des avant-centres s'enflamme, serait une victoire majeure
pour la nouvelle direction de l’OL, » précise de son côté le site Jeunes Footeux. Ce
dimanche, le natif de Lviv va enchaîner une troisième titularisation pour la
rencontre face au Paris FC.