L'OL va corriger une erreur qui dure depuis 10 ans

Le 9 janvier 2016, l'Olympique Lyonnais jouait contre Troyes son premier match au Groupama Stadium. Dix ans plus tard, l'OL devrait corriger une erreur qui a perturbé le fonctionnement du centre de formation.

Au moment où Jean-Michel Aulas est candidat à la mairie de Lyon, on a déjà oublié que cela fait déjà dix ans que l'OL a quitté Gerland, un choix que l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais avait décidé en son temps. Le club rhodanien a donc débarqué avec armes et bagages du côté de Décines, sauf que les dirigeants de l'époque ont fait un choix que désormais tout le monde regrette.

En effet, le centre de formation de l'OL est basé à Meyzieu, loin du centre d'entraînement du groupe professionnel, ce qui fait que tout le monde ne se côtoie pas comme à la grande époque de l'académie lyonnaise. « À Gerland, on croisait les entraîneurs, les joueurs, il y avait des échanges. Le côté familial, le côté affectif du club, on l’a perdu. Quand Karim Benzema ouvrait la fenêtre de sa chambre, il voyait s’entraîner les pros. Aujourd’hui, les jeunes ne voient plus rien », regrette Armand Garido, qui a connu cette belle époque.

L'OL va regrouper tout le monde

Mais l'ancien formateur de l'Olympique Lyonnais, désormais responsable du foot à 11 dans le club de Bourgoin-Jallieu, va peut-être être entendu. En effet, dans un article consacré au Groupama Stadium, Julien Huët, correspondant du Parisien à Lyon, révèle que du côté de l'Olympique Lyonnais, on réfléchit très sérieusement à rapidement corriger cette erreur et à regrouper les pros et le centre de formation au même endroit.

Une décision qui semble d'ores et déjà acquise, mais qui doit désormais se concrétiser. Notre confrère n'en dit pas plus, mais il se pourrait bien que l'académie lyonnaise, si chère à Jean-Michel Aulas, débarque et s'installe sur les 10 hectares de l'actuel camp d'entraînement des professionnels. Il est vrai qu'il y a dix ans, l'Olympique Lyonnais avait vu grand et il y a encore de la place au sein de ce qui est l'OL Vallée.