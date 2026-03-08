ICONSPORT_361060_0006

L'OL va corriger une erreur qui dure depuis 10 ans

OL08 mars , 12:40
parClaude Dautel
0
Le 9 janvier 2016, l'Olympique Lyonnais jouait contre Troyes son premier match au Groupama Stadium. Dix ans plus tard, l'OL devrait corriger une erreur qui a perturbé le fonctionnement du centre de formation.
Au moment où Jean-Michel Aulas est candidat à la mairie de Lyon, on a déjà oublié que cela fait déjà dix ans que l'OL a quitté Gerland, un choix que l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais avait décidé en son temps. Le club rhodanien a donc débarqué avec armes et bagages du côté de Décines, sauf que les dirigeants de l'époque ont fait un choix que désormais tout le monde regrette.
En effet, le centre de formation de l'OL est basé à Meyzieu, loin du centre d'entraînement du groupe professionnel, ce qui fait que tout le monde ne se côtoie pas comme à la grande époque de l'académie lyonnaise. « À Gerland, on croisait les entraîneurs, les joueurs, il y avait des échanges. Le côté familial, le côté affectif du club, on l’a perdu. Quand Karim Benzema ouvrait la fenêtre de sa chambre, il voyait s’entraîner les pros. Aujourd’hui, les jeunes ne voient plus rien », regrette Armand Garido, qui a connu cette belle époque.

L'OL va regrouper tout le monde

Mais l'ancien formateur de l'Olympique Lyonnais, désormais responsable du foot à 11 dans le club de Bourgoin-Jallieu, va peut-être être entendu. En effet, dans un article consacré au Groupama Stadium, Julien Huët, correspondant du Parisien à Lyon, révèle que du côté de l'Olympique Lyonnais, on réfléchit très sérieusement à rapidement corriger cette erreur et à regrouper les pros et le centre de formation au même endroit.
Une décision qui semble d'ores et déjà acquise, mais qui doit désormais se concrétiser. Notre confrère n'en dit pas plus, mais il se pourrait bien que l'académie lyonnaise, si chère à Jean-Michel Aulas, débarque et s'installe sur les 10 hectares de l'actuel camp d'entraînement des professionnels. Il est vrai qu'il y a dix ans, l'Olympique Lyonnais avait vu grand et il y a encore de la place au sein de ce qui est l'OL Vallée.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361265_0076
OM

OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie

Nuno Mens - PSG
PSG

PSG : Ce joueur va régler le scandale des penaltys ratés

Benjamin Pavard - OM
OM

OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?

Fil Info

08 mars , 13:30
OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie
08 mars , 13:00
PSG : Ce joueur va régler le scandale des penaltys ratés
08 mars , 12:20
OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?
08 mars , 12:00
Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué
08 mars , 11:56
L1 : Trois attaquants en lutte pour être joueur du mois de février
08 mars , 11:30
Nantes en Ligue 2, il est fou de joie
08 mars , 11:00
Beinsports a une terrible nouvelle pour la Ligue 1
08 mars , 10:40
TV : OL - Paris FC, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Derniers commentaires

OM : Pavard, l'option d'achat finalement levée ?

Sur le match de hier pourquoi pas?

OM : Les supporters désespèrent le clan Tapie

Toxique ! Voilà, c'est LE mot qui convient. J'avais du mal à le définir

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

Non mais laissé lui le temps au gamin non ? Il est arrivé il y a deux mois et oui il doit prendre en muscle mais ça ne se fait pas en deux mois, les mecs veulent tout d'un coup mais c'est un joueur en devenir. Franchement les journalistes sont devenus des influcenceurs

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Encore et encore des conneries…

L'OL empile les blessés, le Celta Vigo se frotte les mains

C'est certain que le Celta comme Villareal , le Betis, Real Sociedad ou Bilbao est une bonne équipe de Liga il faudra un bon OL pour les sortir Mais en foot tant que le match n'est pas joué Ils ont battus Nice et Lille ce n'est pas un hasard.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132434172253-31

Loading