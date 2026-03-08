L'OL va corriger une erreur qui dure depuis 10 ans

Sur le match de hier pourquoi pas?
Toxique ! Voilà, c'est LE mot qui convient. J'avais du mal à le définir
Non mais laissé lui le temps au gamin non ? Il est arrivé il y a deux mois et oui il doit prendre en muscle mais ça ne se fait pas en deux mois, les mecs veulent tout d'un coup mais c'est un joueur en devenir. Franchement les journalistes sont devenus des influcenceurs
Encore et encore des conneries…
C'est certain que le Celta comme Villareal , le Betis, Real Sociedad ou Bilbao est une bonne équipe de Liga il faudra un bon OL pour les sortir Mais en foot tant que le match n'est pas joué Ils ont battus Nice et Lille ce n'est pas un hasard.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Premier entraînement public au Groupama OL Training Center ce jeudi à 10h30 ! Infos sur lyonna.is/z3oo2