OL : Ce bon plan du mercato tombe déjà à l'eau

L'OL espérait réaliser un très joli coup sur le marché des jeunes pépites sud-américaines. Mais le Bayern Munich est plus que jamais en pole position pour récupérer Virgilio Olaya.

Toujours à la recherche de bonnes affaires sur des marchés inattendus, l’Olympique Lyonnais tente sa chance dans le dossier Virgilio Olaya. Ce défenseur capable d’évoluer dans l’axe ou à droite est un grand espoir de son pays, l’Equateur. Le Bayern a très tôt mis la main sur le joueur, qui évolue en première division locale, au SD Aucas. Ces derniers jours, la presse italienne a évoqué quelques remous dans ce dossier qui semblait bouclé, laissant entendre que la porte était ouverte pour tous les clubs en raison de l'absence d'un accord officialisé entre les deux clubs.

Pourtant, dès le mois de décembre dernier, un accord a été annoncé pour faire arriver Olaya à Munich. Selon la presse équatorienne, les choses devraient bien se dérouler comme prévu, laissant l’OL et le Milan AC, qui s’étaient réveillés sur ce dossier, le bec dans l’eau. L’arrivée du jeune défenseur est bien prévue pour février 2027, et il signera au Bayern un contrat de quatre ans et demi. Il devrait ensuite être prêté à un club européen de moindre importance pour débuter son acclimatation. Les Grasshoppers de Zurich sont par exemple sur le coup.