OL : Botafogo veut faire payer Textor, ça donne des idées

John Textor n'est plus une figure marquante de l'OL mais fait toujours parler de lui. Botafogo veut notamment que le businessman américain règle ses dettes.

Eagle ne peuvent pas en dire autant. C'est notamment le cas de Botafogo, pourtant club préféré de Textor. L' OL avance sans John Textor depuis quelques mois maintenant. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Gones ont retrouvé un semblant de sérénité. La situation économique reste difficile mais les espoirs sont grands pour relancer une bonne dynamique autour du club. Si Textor n'est donc plus un trop gros problème pour les Rhodaniens, d'autres clubs de la dynastiene peuvent pas en dire autant. C'est notamment le cas de Botafogo, pourtant club préféré de Textor.

Textor continue de se faire des ennemis

Selon Liberta Depre, Botafogo affirme que le SAF (entité commerciale de l'équipe détenue par l'ancien président de l'Olympique Lyonnais) aurait une dette estimée à 1,5 milliard de R$ (240 millions d'euros) et demande que John Textor soit ajouté comme répondant personnel dans la procédure à la Cour de justice de l’État de Rio de Janeiro. Le club brésilien exige également une caution de 155 millions de R$ (10% du montant) à Eagle. A noter que si le tribunal acceptait cette demande, alors Textor pourrait être personnellement tenu responsable.

Reste à savoir comment l'Etasunien pourra une nouvelle fois retomber sur ses pattes. Et surtout si cet épisode pourrait inspirer l'Olympique Lyonnais. Car les Gones ont creusé leurs dettes lors de la saison 2024-2025, qui était sous la conduite de Textor, avec des pertes de 201,2 millions d'euros. L'OL tient le coup en Ligue 1 cette saison et espère se qualifier une nouvelle fois pour une compétition européenne. Les hommes de Paulo Fonseca mettent les ingrédients qu'il faut pour se montrer à la hauteur. En Ligue Europa, ils ont d'ailleurs aussi une vraie chance d'aller loin dans la compétition. Après 5 matchs disputés, l'OL est premier du classement avec 12 points au compteur.