Barth Ruzza

L'OL oublie de l'inviter, il colle une claque

02 déc.
parClaude Dautel
L'OL organisait dimanche une journée de fête à l'occasion du 75e anniversaire du club. Mais visiblement, tout le monde n'a pas été invité, et probablement pas en raison d'un simple oubli.
Ancien des Bad Gones, habitué de Gerland, et pendant 15 ans voix légendaire d'OL TV, personne ne peut contester le fait que Barth Ruzza est une figure emblématique de l'Olympique Lyonnais. Mais ce dimanche, l'ancien animateur de l'OL Night System et créateur de célèbre formule : L'OL est une formidable occasion d'être heureux a tout simplement été oublié par les actuels dirigeants du club rhodanien. Alors que Lyon avait invité ceux qui ont contribué à faire de l'Olympique Lyonnais ce qu'il est devenu, nulle trace de Barth Ruzza dans le listing des invités. De quoi chagriner l'ancien animateur d'OL TV, lequel pense que cela ne doit probablement rien au hasard et qui l'a fait savoir à sa façon sur les réseaux sociaux.

Oublié par l'OL, il n'y croit pas

Via son compte X (anciennement Twitter), Barth Ruzza a fait comprendre son opinion sur ce fâcheux oubli. « C'est bizarre. Pas reçu d'invitation, après,ce n'est pas comme si j'avais animé, pendant 15 ans en cumulé la quotidienne d'Oltv. Un niveau d'élégance d'une rare hypocrisie. 👏 », a lancé Barth Ruzza. En réponse à des supporters sidérés qu'il ne soit pas invité pour cet anniversaire de l'Olympique Lyonnais, l'ancien animateur laisse clairement sous-entendre que cette décision ne doit rien au hasard ou un oubli. Il n'en dit pas plus sur celui qui lui en veut à ce point, même si son départ de l'OL avait déjà provoqué des remous, son ton très libre étant apprécié de la communauté des fans lyonnais. Mais visiblement pas de tout le monde dans les bureaux de la direction et de la communication. 

