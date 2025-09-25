OL : Aulas lance « Coeur lyonnais »

Ancien président et propriétaire de l'OL, Jean-Michel Aulas vise officiellement un retour spectaculaire à Lyon, puisqu'il vient de dévoiler sa candidature pour la Mairie en 2026.

Dans une lettre ouverte aux Lyonnais, Jean-Michel Aulas a annoncé sa candidature à la Mairie de Lyon pour les Municipales de 2026. L’ancien dirigeant historique de l’OL, toujours vice-président délégué de la FFF, a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière avec sa volonté d’être le Maire de sa ville de coeur. C’est d’ailleurs comme cela qu’il a baptisé son groupe politique nommé « Coeur Lyonnais », et qui ratisse déjà large au niveau des orientations puisqu’il s’est allié avec Les Républicains, qui lui font place nette, et Renaissance, le parti du président de la République, lui a aussi assuré de son soutien.

Dans sa première prise de parole officielle, JMA a donné quelques directives, ne dévoilant toutefois pas un éventuel programme. « Chaque jour, votre génération fait preuve d’un engagement fort : vous êtes nombreux à vous mobiliser pour le climat, la solidarité, l’égalité ou encore la vie associative et culturelle. Mon rôle se veut clair : vous donner la parole, vous associer pleinement aux décisions et vous offrir les moyens d’être acteurs du changement que vous incarnez déjà. Lyon mérite un avenir dont chacune et chacun puisse être fier », a livré l’ancien propriétaire de l’OL, qui possède de nombreux soutiens dans la ville rhodanienne. Pour le moment, il ne compte pas céder sa place de vice-président délégué de la FFF et de président de la LFFP pour le football féminin. Une polyvalence à laquelle il est habitué, même si la gestion de la Mairie de la troisième ville de France ne peut pas se faire à distance non plus.