ICONSPORT_260916_0373

OL : Aulas lance « Coeur lyonnais »

OL25 sept. , 9:00
parGuillaume Conte
Ancien président et propriétaire de l'OL, Jean-Michel Aulas vise officiellement un retour spectaculaire à Lyon, puisqu'il vient de dévoiler sa candidature pour la Mairie en 2026. 
Dans une lettre ouverte aux Lyonnais, Jean-Michel Aulas a annoncé sa candidature à la Mairie de Lyon pour les Municipales de 2026. L’ancien dirigeant historique de l’OL, toujours vice-président délégué de la FFF, a décidé de se lancer dans une nouvelle carrière avec sa volonté d’être le Maire de sa ville de coeur. C’est d’ailleurs comme cela qu’il a baptisé son groupe politique nommé « Coeur Lyonnais », et qui ratisse déjà large au niveau des orientations puisqu’il s’est allié avec Les Républicains, qui lui font place nette, et Renaissance, le parti du président de la République, lui a aussi assuré de son soutien.  
Dans sa première prise de parole officielle, JMA a donné quelques directives, ne dévoilant toutefois pas un éventuel programme. « Chaque jour, votre génération fait preuve d’un engagement fort : vous êtes nombreux à vous mobiliser pour le climat, la solidarité, l’égalité ou encore la vie associative et culturelle. Mon rôle se veut clair : vous donner la parole, vous associer pleinement aux décisions et vous offrir les moyens d’être acteurs du changement que vous incarnez déjà. Lyon mérite un avenir dont chacune et chacun puisse être fier », a livré l’ancien propriétaire de l’OL, qui possède de nombreux soutiens dans la ville rhodanienne. Pour le moment, il ne compte pas céder sa place de vice-président délégué de la FFF et de président de la LFFP pour le football féminin. Une polyvalence à laquelle il est habitué, même si la gestion de la Mairie de la troisième ville de France ne peut pas se faire à distance non plus. 
Articles Recommandés
ballon d or yamal snobe dembele de ses favoris iconsport 268843 0018 398317
Liga

Lamine Yamal forfait à sept jours de Barça-PSG

ICONSPORT_243592_0006
OM

L'OM met la main sur un coup à 0 euro

haaland refuse de jouer avec mbappe iconsport 259780 0072 393257
Premier League

Haaland et Guardiola, clash électrique à Manchester City

ICONSPORT_271688_0054
ASSE

L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1

Fil Info

11:06
Lamine Yamal forfait à sept jours de Barça-PSG
11:00
L'OM met la main sur un coup à 0 euro
10:40
Haaland et Guardiola, clash électrique à Manchester City
10:20
L’ASSE a la garantie de remonter en Ligue 1
10:00
Le Barça annonce une mauvaise nouvelle à Rashford
9:40
« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence
9:20
Nice fait encore déprimer l'indice UEFA français
8:40
Ni Real, ni PSG, Vinicius a fait son choix !
8:20
OM : Ce transfert à 23 ME fait hurler l'Angleterre

Derniers commentaires

Ni Real, ni PSG, Vinicius a fait son choix !

L.E ne s'intéresse pas à ce type de joueur ,il n'a pas le profil pour s'adapter au jeu ou on doit etre au service du collectif. Vinicius ne défend pas alors que L.E demande ce boulot à tous ses joueurs. En plus il a une mentalité pourrie

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Les footeux sont de plus en plus la cible de femmes venales qui les piegent .Il faut rester optimiste et on doit se garder de porter un jugement hatif

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Et tu as le bonjour de guingamp sochaux etc etc😉😉😁

OM-PSG : Ligue1+ promet des images inédites

Mais 13 a 9 ...et nous bientôt on joue ( et j espère gagner )..la vraie coupe du monde ....pleure en silence MC fly.

« C’est le pire qui me soit arrivé », Achraf Hakimi sort du silence

Hélas si la vérité est contraire au désirata des "merdias " ils n'en parleront pas ???

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading