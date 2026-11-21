Le PSG renverse Nice et prie pour Doué
parEric Bethsy
11e journée de Ligue 1
Stade Allianz Riviera
OGC Nice - Paris Saint-Germain 2-3
Buts pour l'OGC Nice : Amoura (8e), Abdi (90e+5)
Buts pour le PSG : Mayulu (31e), Doué (32e), Ferran Torres (85e)
Le Paris Saint-Germain s’offre une douzième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la huitième d’affilée en Ligue 1. Ce samedi, les Parisiens se sont logiquement imposés à Nice (2-3) malgré une entame difficile. Car c’est le Gym qui ouvrait le score sur sa première occasion, à savoir un contre conclu par Amoura (1-0, 8e) sur une passe décisive de Clauss.
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Sans inspiration dans la première demi-heure, le PSG finissait par trouver la solution grâce à un penalty litigieux accordé après appel de la VAR pour une main de Mandza. Sur une bonne lancée, Mayulu (1-1, 31e) en profitait pour égaliser. Et 55 secondes plus tard, Doué (1-2, 32e), parfaitement servi par Hakimi, donnait l’avantage au double champion d’Europe. Malheureusement pour lui, l’international français devait sortir sur blessure et l’on peut craindre une rupture du ligament croisé du genou…
Affectés par ce coup dur, les Parisiens gardaient quand même la maîtrise, y compris lors d’une deuxième période longtemps gérée malgré quelques situations niçoises. Le PSG se permettait même d’enfoncer le clou sur l’enchaînement de Ferran Torres (1-3, 85e). Une réalisation décisive puisque Nice réduisait le score en toute fin de rencontre par l’intermédiaire d’Abdi (2-3, 90e+5), trop tardivement. Le club de la capitale s’impose et stoppe la série de trois victoires des Aiglons. Mais ce samedi soir, les pensées des Parisiens concernent surtout Doué.
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Derniers commentaires
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
Ben non l arbitre ne siffle pas en premiere intention, ce n est qu apres intervention de la VAR et visionnage qu il accorde le peno donc non on ne peut dire que c est de l interprétation...
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
Ouin Ouin dit le Zinzin … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Nice-PSG : Les compos (17h15 sur Ligue1+)
Vala vala 🤩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
A clemlegone même décision prise contre Lyon face à Lille serais-tu du même avis?
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
Var ou pas, l'arbitrage ne sera JAMAIS complètement neutre ! Ils peuvent intervenir de leur plein gré selon telle ou telle équipe, donc au contraire cela permet d'interpréter comme ils veulent !! 🙄☺️
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
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|13
|21
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|6
|3
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|14
|7
|7
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|2
|2
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|6
|0
|4
|22
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|5
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|9
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|21
|0
|15
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|3
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|3
|3
|9
|8
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|13
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|4
|1
|5
|17
|15
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|3
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|1
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|18
|-8
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|22
|-4
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|3
|1
|6
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|2
|2
|6
|9
|19
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|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15